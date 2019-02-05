Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli hâlâ biletini tahsil etmedi.

Hadi kendini deşifre etmek istemiyor diyelim, bir bankayla anlaşıp parasını tahsil edebilirdi ama yapmadı. Eğer talihli parasını ilk gün banka faizine yatırsaydı, bugüne kadar 1 milyon TL'den fazla gelir elde edecekti.

Talihlinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar zamanı var.

Eğer bu tarihe kadar para tahsil edilmezse ikramiye kamu payına aktarılacak. Gerçekten enteresan bir durum. Yoksa şanslı vatandaş biletin kendine çıktığından habersiz mi?