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MEVLÜT TEZEL
05 Şubat 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Yoksa bilet kayıp mı?

yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli hâlâ biletini tahsil etmedi.
Hadi kendini deşifre etmek istemiyor diyelim, bir bankayla anlaşıp parasını tahsil edebilirdi ama yapmadı. Eğer talihli parasını ilk gün banka faizine yatırsaydı, bugüne kadar 1 milyon TL'den fazla gelir elde edecekti.
Talihlinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar zamanı var.
Eğer bu tarihe kadar para tahsil edilmezse ikramiye kamu payına aktarılacak. Gerçekten enteresan bir durum. Yoksa şanslı vatandaş biletin kendine çıktığından habersiz mi?

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