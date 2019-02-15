Daha önce popülasyonu hızla artan kedilerin, diğer canlı türlerinin yok olmasına neden olduğundan bahsetmiştim. Dün BBC'de, insanların köpek sevgisinin, 200 canlı türünü yok olmanın eşiğine getirdiğini anlatan bir haber vardı.

Dünyada 1 milyar köpek varmış.

Bunların bir kısmı vahşileşmiş, bir kısmı sokaklarda yaşıyor, bir kısmı da tamamen evde insanlara bağımlı.

Örneğin vahşileşen köpekler yüzünden Şili'de üç geyik türünün nesli tehlikeye girmiş. Köpeklerin dünya genelinde tehdit ettiği 200 türün yarıya yakını memeli, 78'i kuş, 22'si sürüngen, 3'ü de amfibiymiş.

Kedi ve köpekleri çok seviyoruz ama bu aşırı sevgi doğanın dengesini bozuyor!