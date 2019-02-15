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MEVLÜT TEZEL
15 Şubat 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Direk dansı!

Erken, boşandığı eşi Atalay'dan oğlunun velayetini alabilmek için dava açtı ama kaybetti.
Bir annenin yapması gereken vazifelerin yardımcı ve bakıcılar tarafından yapıldığını öne süren Erkin, Atalay'ın oğlu ile geçirmesi gereken vakitleri; seyahatlerde, gece kulüplerinde, özel ev partilerinde ve striptiz kulüplerinde direk dansları yaparak geçirdiğini iddia etmiş.
Boşanırken tarafların birbirlerinden intikam almak için her şeyi yapmalarına alıştık ama olan yine çocuklara oluyor. Asena, daha önce muhafazakar bir insandı da Caner ile evlendikten sonra mı striptiz kulüplerine gitmeye, direk dansı yapmaya başladı?
Sevgili Caner; madem direk dansından rahatsızlık duydun, o zaman neden evlendin? Ayrıca direk dansı yapan kadının elinden çocuk alınır diye de bir yasa yok!
Direk dansını gündeme getirmenin âlemi ne?
Caner, davayı kaybedeceğini ya da kazansa da oğlunun annesinin Asena olduğu gerçeğinin değişmeyeceği hiç düşünmedi mi?

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