Cem Yılmaz, yeni gösterisi için bilet talep edenlere Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: 'Gösteri için yer isteyen eş dosta da bir notum var.

Bu benim nişanım, kına gecem değil. Sizi davet edemem. İş bu... Ben sizin iş yerinize geliyor muyum ya?' Yılmaz haklı, ekmek parası bu! Beleş davetiye, kuruyemişçiye her gelen arkadaşın bir avuç fıstık almasına benziyor. Ama Yılmaz da bir avuç fıstıkla; 5-10 davetiyle batacak biri değil ki! Bu son serzeniş, Yılmaz'ın son dönemde hep para pul meseleleriyle gündeme gelmesinin rastlantı olmadığını gösteriyor.

Cem Yılmaz'ın sinemadaki mısır krizinde faturanın yine izleyiciye çıkacağını bile bile ortaya atılması... Sinema salonlarındaki tekelleşmeye dolaylı yoldan da olsa katkıda bulunması...

SİYAD'tan arkadaşlarını bile küstürmesi...

"Yeni Cem Yılmaz'lar çıkabilir" açıklamasına çok alınması, sanki yeni komedyenlerin çıkmasını istemeyen, 'en komik benim başka komik olmasın' dercesine yorumlar yapması... Twitter'da takipçilerine kibirli yanıtlar vermesi vs. Evet, eski tek tabanca Cem Yılmaz yok artık.

Yeni Cem Yılmaz, fena halde paragöz yapımcı imajı çiziyor. Eş dostun davetiye isteğine bile fena halde kızıyor!

Cem Yılmaz, çok sevdiği Sadri Alışık'ın filmlerini tekrar izlese fabrika ayarlarına döner mi dersiniz? Çok zor, değil mi?