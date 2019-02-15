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MEVLÜT TEZEL
15 Şubat 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Bizim talihli de maske taksın

Birçok ülkede şans oyunlarından ödül kazananlar kameraların karşısına geçiyor.
Türkiye'de ise ortaya çıkan yok, genelde ikramiyeyi banka müdürleri alıyor. Bu durumun , Loto gibi şans oyunlarının güvenirliğine ve imajına zarar verdiğini defalarca yazdım. Bu görüşe genelde, 'Şanslı kişi kimliğini açıklayıp mafyaya davetiye mi çıkarsın, tanımadığı akrabaları mı çıksın?' diye karşı çıkanlar oluyor. Güvenlik sorununun da çözümü var.
Bakın dünyada en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan Jamaika'da 'dan 1 milyon sterlin kazanan kişi, çekilişten 54 gün sonra ikramiyesini almaya yüzüne 'Ghost Face' (hayalet yüz) maskesi takarak gitti.
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihli de aradan 46 gün geçmesine rağmen ortaya çıkmadı, belki Jamaikalı talihli ona ilham kaynağı olur. Bizim tahlilinin maske takmasına da gerek yok, bankaya gitmesi yeterli ama hâlâ ortada yok.

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