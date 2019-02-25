Posta'dan Kezban Yılmaz'a konuşan Hacı Sabancı, "Metrobüse bindim, gerçekten kalabalık. Vapur, arabalı vapur ve Marmaray çok kullanıyorum. Marmaray'ı yapanlardan Allah razı olsun. Sırf Marmaray değil, üçüncü köprüyü de öyle. Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nı birbirine bağlayan dört ana hat var şimdi. Marmaray ve 3'üncü köprü trafik sorununu önemli ölçüde rahatlattı" dedi. Ve anında sosyal medyada küçük çaplı bir linç yedi, yalakalık yapmakla suçlandı. Ama şu unutuldu; Hacı, Sabancı Ailesi'nin en çapkın üyesi. Sürekli hareket halinde, hep gecelere akıyor, hızına paparazziler bile yetişemiyor. Çünkü o, Metrobüs'ü, Marmaray'ı, arabalı vapuru, köprüleri, tüp geçiti vs. belediyenin sunduğu bütün olanakları kullanıyor!