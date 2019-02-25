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MEVLÜT TEZEL
25 Şubat 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Hacı Sabancı da memnun

Posta'dan Kezban Yılmaz'a konuşan , "Metrobüse bindim, gerçekten kalabalık. Vapur, arabalı vapur ve Marmaray çok kullanıyorum. Marmaray'ı yapanlardan Allah razı olsun. Sırf Marmaray değil, üçüncü köprüyü de öyle. ile Avrupa Yakası'nı birbirine bağlayan dört ana hat var şimdi. Marmaray ve 3'üncü köprü trafik sorununu önemli ölçüde rahatlattı" dedi. Ve anında sosyal medyada küçük çaplı bir linç yedi, yalakalık yapmakla suçlandı. Ama şu unutuldu; Hacı, Sabancı Ailesi'nin en çapkın üyesi. Sürekli hareket halinde, hep gecelere akıyor, hızına paparazziler bile yetişemiyor. Çünkü o, Metrobüs'ü, Marmaray'ı, arabalı vapuru, köprüleri, tüp geçiti vs. belediyenin sunduğu bütün olanakları kullanıyor!

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