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MEVLÜT TEZEL
25 Şubat 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

İsrailli adam haklı

'İstanbullu Gelin', İsrail'de de popüler olmuş, İsrailli kadınlar dizinin başrol oyuncusu 'i ideal erkek olarak gösteriyorlarmış.
Bu arada İsrailli kadınların sürekli 'Faruk'u örnek göstermesinden hoşlanmayan İsrailli bir adamın, 'Faruk, Faruk, Faruk! Faruk var ama gerçek hayatta yok! Faruk gibisini istersen git Faruk'a.
Türkiye'ye git. Beni rahat bırak!' diye veryansın ettiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
'Sevgili İsrailli kadınlar, siz bu adamın yalanlarına inanmayın, bütün Türk erkekleri 'Faruk' gibidir' demek isterdik ama adam haklı. Bizim dizilerdeki başrolde oynayan erkeklerin yüzde 99'u başarılı işadamı. Ne iş yaptıkları da önemli değil, asgari ücretle çalışanı bile ciple gezer. 'Faruk' gibiler kibar, anlayışlı ve yeri geldiğinde maçodurlar. Hepsi kirli sakallı, beyaz atlı prenstirler!

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