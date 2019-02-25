Bir hafta önce 46 yaşındaki bir kadın, İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Michelin yıldızlı Riff isimli restoranda yemek yedikten sonra zehirlenerek hayatını kaybetti. Aynı restoranda yemek yiyen 28 kişi daha zehirlenmiş.

Yemeklerden alınan örneklerin analizinden sonra gerçek ortaya çıkar.

Binbir zahmetle alınan, uğruna şeflerin intihar ettiği, dünyanın en zor kalite güvencesi olan Michelin yıldızlı lokantada yemekten zehirlenip hayatını kaybet, kadere bak! İyi ki paramız yok da Vedat Milor'un tavsiyesine uyup İspanya'daki Michelin yıldızlı restoranlara gitmiyoruz!

Ee moleküler, füzyon mutfağı diye diye restoranları kimya laboratuvarına çevirirsen olacağı budur.