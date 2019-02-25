Dev bir markanın yaşayabileceği bütün talihsizlikleri Nike birkaç gün önce yaşadı.

ABD'de NCAA Kolej Basketbol Ligi'nde Zion Williamson, giydiği Nike marka ayakkabı parçalandığı için sakatlandı, sahayı terk etti. Sıradan bir oyuncu olsa kimsenin umurunda olmazdı ama Williamson'ın lakabı;

'geleceğin LeBron James'i'. Maçın henüz 33'ncü saniyesinde ayakkabının parçalanması da Nike için eksi puandı, ayakkabı neredeyse ikiye ayrıldı. Durun bitmedi, maçı ABD'nin eski Başkanı Barack Obama da izliyordu, maçta daha fazla kamera vardı. Obama, yaşanan sakatlık üzerine sosyal medyadan mesaj paylaşınca olay bir anda dünya gündemine oturdu. Ve Nike, düşen hisseleri yüzünden bir günde 2 milyar dolar kaybetti.

Oysa Nike PG2.5 modeli ayakkabının değeri sadece 105 dolardı. 2 metre boyunda 130 kilo ağırlığında bir 'kas adamın' giydiği ayakkabı, ona göre özel üretim olmalı. Eğer ayakkabı, özel üretim olduğu halde parçalandıysa Nike'ın imajı daha büyük zarar görecek. Rakip firma Puma bile olaydan faydalanmak için 'Puma olsaydı olmazdı' diye bir tweet attı ve sonra bu tweet'i sildi. Sosyal medyada 'Nike, Zion'un yırtılan ayakkabısını yapan 9 yaşındaki Çinli kız çocuğunu kovdu' diye kinayeli espriler de yapıldı.

Belki de ucuza çalıştırılan çocuk işlerin ahı tuttu! Adidas, bu fırsatı kaçırmaz! Reklamcılıkta çare tükenmez belki de Nike, Zion ile anlaşır ve bu skandalı hafızalardan silecek esprili bir reklam kampanyası yapar.

Özetle kazanan ise Zion oldu, NBA'ye büyük bir reklam anlaşması yapmayı garantiledi.