SABAH'ın usta kalemi Gürcan Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni sistem üzerinde çalıştığını yazdı.

Yeni kurala göre; Süper Lig kulüpleri toplamda 10 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek. Bunlardan 6'sı ilk 11'de aynı anda oynayabilecek. İki yabancı kulübede otururken, diğer ikisi tribüne çıkmak zorunda kalacak.

Yabancı kısıtlamasına karşı çıkanlar ise rekabetin azalacağını, menajerlerin daha çok para kazanacağını ve yurtdışına futbolcu ihraç edemeyeceğimizi söylüyorlar.

Yahu şu an Avrupa'da yoluna devam eden takımımız var mı? Yılladır kötü sonuçlar alıyoruz. Milli takımın durumu ortada, oynatacak yetenekli futbolcu bulamıyoruz.

Yurt dışına giden futbolcu sayısı beklentinin altında, gidenlerin çoğu da tutunamıyor.

Tanju, Aykut gibi golcüler, Rıdvan, Nihat gibi forvetler, Sergen, Oğuz gibi orta saha oyuncuları çıkmıyor artık. Çünkü gençlerimiz oynama fırsatı bulamıyor. Yabancı furyası yüzünden Nijeryalı, Ganalı, Cezayirli, Faslı gençleri yetiştiriyoruz.

Sorun ortada, çözümü de yabancı kısıtlamasında.

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