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MEVLÜT TEZEL
15 Mart 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Gebze-Halkalı gibi hatlar trafiği çözer

Halkalı- Sirkeci banliyö treni benim de gençliğimde çok kullandığım toplu taşıma aracıydı.
Uzun süre kapalı kalan hat şimdi Marmaray Gebze- Halkalı Hattı adıyla hizmet vermeye başladı.
Hatta; 06.00- 22.00 saatlerinde 15 dakika ara ile 142 tren, Söğütlüçeşme- Zeytinburnu hattında ise 06.00- 24.00 saatlerinde 8 dakika arayla 144 tren hizmet veriyor. Artık 76 kilometrelik Gebze-Halkalı Hattı'nda seyahat süresi ortalama 115 dakikaya düştü.
Bu hat sayesinde artık insanlar trafiğe takılmadan çok uzun mesafeleri rahat ve hızlı bir şekilde aşabilecek.
Daha az otomobil trafiğe çıkacak, servis araçlarının sayısı da düşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da en büyük hedefi trafik sorunu bitirmek. Yıldırım, otoparkların sayısını artırmayı, metronun payını yüzde 18'den yüzde 48'e çıkarmayı ve kara yolunun payını da yüzde 30 azaltmayı vâdediyor.
Aklın yolu bir. Gebze- Halkalı Hattı güzel bir örnek.
İstanbul trafiğini tren, metro ve deniz yoluyla, toplu taşımacılığa ağırlık vererek azaltabiliriz

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