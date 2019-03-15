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MEVLÜT TEZEL
15 Mart 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

İbret olsun!

İstanbul'da aracıyla seyir halindeyken, arkadaşının, "Yap bakalım tedavi" sözü üzerine camdan havaya ateş açan ve drift yapan 29 yaşındaki Gürkan K. hakkında, 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İşte gerçek tedavi budur!
Gürkan K. gibi birçok şov meraklısı trafik magandası var, düğün konvoyu magandalarını da unutmayalım.
Bu insanlar sırf hava atmak için başkalarının hayatını hiçe sayarak trafikte yaptıkları saçmalıkları sosyal medyada paylaşıp prim yapıyorlar. Gürkan K.'nın 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak olması diğer magandalara ibret olsun!

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