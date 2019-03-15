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MEVLÜT TEZEL
15 Mart 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

S10’un kilidi kırıldı

Ünlü YouTuber Lewis Hilsenteger, modeli telefonunun kilidini, YouTube'daki bir videosunu kullanarak açtı. Dunyahalleri.com'un haberine göre; başka bir telefondan açtığı videoyu S10'un ön kamerasında gösteren Hilsenteger, bu şekilde yüz tanıma kilidini defalarca açabildiğini gösteren bir video yayınladı.
İtalyan gazeteci Emanuele Cisotti de Galaxy S10'un kilidini sadece bir fotoğraf kullanarak açmayı başarmıştı. Ancak bu yöntem, Hilsenteger'in yönteminde olduğu gibi her kullanıcıda çalışmıyor. Uzmanlar, zaten cep telefonlarındaki yüz tanıma teknolojisinin güvensiz olduğunu söylüyorlardı.
Sosyal medya sayesinde görüntülerimize, fotoğraflarımıza ulaşmak çok kolay. Yüz tanıma teknolojisi yerine, telefonunuzu şifre ile kilitlemek daha emniyetli.

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