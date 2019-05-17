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MEVLÜT TEZEL
17 Mayıs 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

Final Four’a özel etkinlik

Euroleague tarihinde ilk defa Türkiye'den iki basketbol takımı yarın yarı finalde karşı karşıya gelecek. Bu, Fenerbahçe ve 'ten birinin pazar günü finalde oynayacağı anlamına geliyor. Önümüzdeki üç gün basketbolla yatıp kalkacağız. Yurt dışında böyle tarihe geçecek spor olayları için özel organizasyonlar düzenlenir. Bunun bir benzeri bugünden itibaren İstanbul'da Emaar AVM'de düzenlenecek. 19 Mayıs'a kadar çeşitli basketbol aktiviteleri ve DJ performansları gerçekleşecek. Emaar'ın açık alanına kurulacak dev ekranda bugün Fenerbahçe- Anadolu Efes karşılaşması, pazar günü de final maçı ziyaretçilere ücretsiz yayınlanacak.
Basketbolseverler bu maçları basketbol dünyasının sevilen isimleri Caner Erdeniz, Aaron Harrison ve Göksenin Köksal ile izleme fırsatı bulabilir. Euroleague'i tribün atmosferinde yaşamak isteyenlere duyurulur.

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