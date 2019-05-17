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MEVLÜT TEZEL
17 Mayıs 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

The Beatles’sız The Beatles filmi

Aynen başlıktaki gibi. Danny Boyle'un 28 Haziran'da vizyona girecek 'Yesterday' filminde, bir kazanın ardından ön iki dişini kaybeden ve 'ın varoluştan silinmesine neden olan bir müzisyenin hikayesi anlatılıyor. Himesh Patel'ın canlandırdığı müzisyen, daha sonra The Beatles'ın şarkılarını sanki yeni besteymiş gibi kullanarak şöhret olacak. Çünkü kimsenin The Beatles diye bir grubun olduğundan haberi yok.
Sıra dışı bir hikaye değil mi? Düşünsenize birisi çıkıyor; 'nun, 'nın şarkılarını seslendiriyor ve biz bu efsanelerden habersiziz.
'Bohemian Rhapsody' beyazperdede müzisyen biyografilerini trend yapan film oldu. 14 Haziran'da vizyona girecek olan, Elton John'un hayatını anlatan 'Rocketman'in de ilgi çekmesi bekleniyor. Nirvana efsanesinin de sinemada hayat bulacağı konuşuluyor. Barış Manço, Cem Karaca gibi efsanelerin filmlerinin çekilme zamanı gelmedi mi? Bizde 'Yesterday', 'Bohemian Rhapsody'deki gibi sağlam öyküler yazacak senaristler var mı? Yoksa yeni çekilecek filmlerde yine 'Müslüm'deki gibi trajediye mi boğuluruz?

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