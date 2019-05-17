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MEVLÜT TEZEL
17 Mayıs 2019, Cuma MEVLÜT TEZEL

İki ara tatil iyi mi oldu?

Okullarda yaz tatili iki hafta kısalacak. Kasım ve Nisan aylarında ise birer hafta ara tatil yapılacak.
Artık okullar 9 Eylül'de açılacak, 19 Haziran'da kapanacak. 180 iş günü olan eğitim süresinde ise değişiklik yok.
Üç ay yaz tatilinde çocuklar okulu ve öğrendiklerini unutuyordu.
Yaz tatilinin kısaltılması iyi fikir. Öte yandan Kasım ve Nisan turizmciler için ölü aylar, bu aylarda turizm sektöründe bir canlanma olabilir.
Peki, tatile çıkma imkanı olmayan, çalışan annelerin olduğu aileler, Kasım ve Nisan aylarında çocuklarını kime emanet edecekler? Milli Eğitim Bakanlığı; ara tatillerde okulların bilim, kültür, fuar gibi etkinlikler planlayacağını açıkladı. Bu etkinlikleri her okul yapacak mı, süresi ne olacak, henüz belli değil. Yeni okul takvimi kağıt üzerinde faydalı olacak gibi görünüyor ama alışmak biraz zaman alır.

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