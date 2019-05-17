Cristiano Ronaldo, Ramazan ayı nedeniyle Filistin'e 1.5 milyon Euro bağış yaptı. Ünlü futbolcu, 2012'de de kazandığı Altın Ayakkabı ödülünün açık artırmada satılmasına izin vererek elde edilen 1.5 milyon Euro'yu Filistinli çocuklara bağışlamıştı. Kısacası Ronaldo adam gibi adam. Bu köşeden Özcan Deniz'e 'Birçok yabancı şarkıcı İsrail'i boykot ediyor, sen gittin konser verdin, ayıp ettin. Bari konserden elde ettiğin geliri Filistinli çocuklara bağışla' diye iki kere çağrıda bulunmuştum ama yanıt alamadım. Deniz, eleştirilere de yanıt vermedi. Susunca unutulacağını düşünüyor. Ne desek boş!