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MEVLÜT TEZEL
30 Mayıs 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Böyle olur Amazon’un boşanması

'un kurucusu 'tan boşanan MacKenzie Bezos, yaklaşık 37 milyar dolarlık servetin sahibi olmuştu. 37 milyar dolarlık servetin yarısını, Giving Pledge adlı hayır hareketine bağışlayacağını duyuran MacKenzie, "Kasam boşalana kadar yardımlara devam edeceğim" diyor. Ama o kasa hiç boşalmaz ki, 797 milyar dolarlık Amazon dünyanın en değerli markası. Jeff ve MacKenzie, Seattle'da 1994'te evlerinin garajında kurmuşlardı Amazon'u! Şu an birçok ülkeden daha zengin olan Amazon'un öyküsünden ilham almak gerek. Eğitim şart!

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