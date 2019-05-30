Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduğunda ilk yaptığı iş, Müjdat Yetkiner, Kemalettin Şentürk ve Saffet Akbaş'tan oluşan scout ekibini kovmak olmuştu. Taraftar da sosyal medyada bu fotoğrafı paylaşıp "Bunlar scout değil, kahvede batak, okey oynayan ekibi" diye dalga geçiyordu. Ve yeni sportif direktör Damien Comolli'nin yapacağı başarılı transferler merakla bekleniyordu. Ama İslam Slimani, Yassine Benzia, Diego Reyes, Michael Frey, Andre Ayew gibi Fenerbahçe tarihinin en kalitesiz futbolcuları alındı ya da kiralandı. Şimdi soruyorum; çok dalga geçilen Müjdat, Kemalettin ve Saffet mi yoksa Comolli mi daha başarılıydı? Comolli'ye Ali Koç'tan başka güvenen var mı?