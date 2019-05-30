Edirne'nin İpsala ilçesinde S.D.,(36), kendisine ait iki köpeği tüfekle vurarak telef ettiğini iddia ettiği İbrahim Kaplan'ı (47) bıçaklayarak öldürdü.

Olay anının videosunu izleyince aklıma ilk 'John Wick' filmi geldi.

Serinin ilk filminde her şey 'John Wick'in köpeğinin öldürülmesiyle başlamıştı. Köpeğini öldürenlerden intikam almak için yola çıkan John Wick, serinin üçüncü filminde hâlâ adam öldürmeye devam ediyor ve gişede rekorları altüst ediyor.

İpsalalı S.D., 'John Wick'i izledi mi, ilk filmden ilham aldı mı bilmiyorum ama kendisi için yerli ve milli John Wick diyebiliriz.

Cinayet anının görüntülerinde yerli ve milli John Wick, kurbanını tam 17 kez bıçaklıyor. Etrafındaki insanlar "Dur, yeter" diyor ama o durmuyor, zavallı adama bir de tekme atıyor! Şimdi içerde 'İki köpek için değer miydi?' diye kendi kendine soruyordur herhalde. Şunu da unutmayalım; bazıları için köpek evlat gibidir.

Bir köpeğe dokunmadan önce aklınıza hem yerli, hem de orijinal John Wick gelsin!