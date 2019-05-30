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MEVLÜT TEZEL
30 Mayıs 2019, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Elveda bonkör başkan

'ı da kaybettik. 'nin 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğun mimarlarındandı. Basketbol takımı 1990-91 sezonunda tarihinde ilk kez şampiyon olmuştu. Aşık'ın başkanlık yaptığı 1989-93 yıllarda şampiyonluk göremedik, hep ikinci olduk. İki kez 'nı kazandık. Aydınspor'dan altı, Sigma Olomouc'tan yedi gol yediğimiz facialar yaşadık ama yine de güzel günlerdi. Maç çıkışı tükürüklü köftenin tadı bile bir başkaydı. Belki de çocukluk hatıraları insana güzel geliyor. Bol aksiyonlu günlerdi o günler. Transfer döneminde futbolcular kaçırılırdı. Galatasaray, Hasan Vezir'i kaçırınca, Metin Aşık, 'ı transfer etmişti. Kulüplerin şimdiki gibi büyük gelirleri yoktu ama başkanlar da kulübü soymazdı! Metin Aşık gibi bonkör başkanlar kendi parasıyla kulüpleri yönetir, transferleri yaparlardı. Güle güle Fenerbahçe'nin iyi yürekli, kalender başkanı.

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