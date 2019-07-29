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MEVLÜT TEZEL
29 Temmuz 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Adamlar yapmış!

İstanbul-İzmir otoyolunun 201 kilometre ana gövdesi ve 33 kilometre bağlantı yolu daha önce hizmete açılmıştı.
Otoyolun 192 kilometrelik kısmı da ilerleyen günlerde hizmete açılacak.
Böylece normalde 8.5 saat süren yol 3.5 saatte inecek. Bu yolun hizmete açılan kısımlarından birkaç kez geçtim. Uçak pisti gibi bir yol, gaza bastığınızı bile hissetmiyorsunuz.
Bu yolu en çok İzmirli ve Muğlalı 'liler kullanacak. Özellikle tatilcilerin, bu yoldan geçerken "Adamlar yapmış" diyeceklerini duyar gibiyim.
Umarım yolun ücreti makul fiyatlarda olur.

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