Dün PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ile ilgili iki haber düştü medyaya. Birinci haberde; YPG'nin, Suriye'de hakimiyet kurduğu bölgede sivillere işkence yaparken çekilmiş görüntüler vardı. Yere yatırılan sivil bir ailenin üyeleri YPG'li terörist tarafından tekmeleniyordu.

Amerika ve Avrupa tarafından para ve silah yardımı yapılan YPG'lilerin DEAŞ'tan bir farkının olmadığını gösteren görüntülerdi bunlar.

İkinci haberde ise YPG'nin kadın yapılanmasını anlatan Fransa yapımı 'Soeurs D'armes' adlı filmle ilgiliydi.

Fransız kadın yönetmen Caroline Fourest'in yönettiği filmin fragmanı bile buram buram YPG propagandası kokuyordu.

Bu iki haber arasındaki fark, Fransa'nın ikiyüzlülüğünün en güzel örneği aslında.

ABD silah yolluyor, Fransız yapımcılar da film çekip kültürel yolla algı yürütüyor.

Kadın teröristleri kahraman gibi yansıtıyorlar ki, YPG'ye katılım artsın. Sonra da insan hakları nutukları atıyorlar, yersen tabii!