Şarkıcı Hadise, ünlü YouTuber Reynmen'in 'Ela' şarkısıyla dans ederken çektiği mini klibi, 'Alsam mı bi dal dudaklarından' notunu düşerek sosyal medyada paylaştı. Ve bu dans şov paylaşım rekoru kırdı.

Şarkıcıların arasında çekememezlik fazladır. Herkes birbirini rakip olarak görür.

Hadise gibi ünlü bir şarkıcı neden Reynmen'in reklamını yaparcasına 'Ela' şarkısına klip çekti acaba?

İşte size bir magazin polemiği! Hadise ve Reynmen 'kazan-kazan' tarzı, her iki tarafın da kazanacağı bir proje mi yürütüyor? Böylece Hadise, 'Ela' şarkısıyla sosyal medyada takipçi artırıyor, Reynmen de magazinde gündemde kalmaya devam ediyor.

Yoksa Hadise ile Reynmen arasında gizli bir ilişki mi var? Ya da Hadise, para kazanacağı bir üst seviyeye geçmesi için Reynmen'in gizli reklamını mı yapıyor?

'Reynmen de ünlü' diyebilirsiniz ama o sadece YouTube'da ünlü. Asıl parayı kazanması için magazinde sürekli gündemde kalmaya ve konser düzenleyecek kadar şarkıya ihtiyacı var.

Hadise, daha önce de yine Reynmen'in 'Derdim Olsun' şarkısı için kısa bir kilp çekmişti. Hadise'den üst üste iki kıyak! Bu nasıl bir tesadüf?