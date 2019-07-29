Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim.

Sistemin nasıl kokuştuğunu anlatacağım" diye bir açıklama yaptı. Terim de yanıt verdi: "...

İnancımızı daha çok artıranlara tekrardan geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı.

Ben daha fazla konuşarak acıyı daha çok artırmak istemiyorum." Yanıt daha uzundu ama bu bölüm benim gibi birçok Fenerbahçeliyi kızdırdı.

Aslında kızılması gereken Ali Koç! Terim, Koç'tan aldığı pası gole çevirdi sadece.

Rakibine böyle paslar atmayacaksın!

Terim'in aldığı tazminatla ilgili Futbol Federasyonu'nun büyük hataları var ama sonuçta bu para Terim tarafından bağışlandı.

Bitmiş olan bir polemiği Koç niye gündeme getiriyor ki?

Sanki Koç savcı da, soruşturma yürütüyor.

Bir başkan, başkanla muhatap olur, rakibin teknik direktörüyle uğraşmaz! Koç'un yapması gereken sahada rakibini yenmektir, güçlü bir takım kurup şampiyon olmaktır. Koç bu kafayla giderse işimiz zor!