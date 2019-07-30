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MEVLÜT TEZEL
30 Temmuz 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Şeyma’nın imza günü istekleri

Türk edebiyatının yeni nesil usta kalemi(!) 'nın kitabının 'lerde düzenlenen imza günleri için 40 bin TL bütçe, VIP araçla ulaşım, özel kulis ve etkinliğin sadece bir saat sürmesini istediği iddia ediliyor. Eğer iddia doğruysa, Şeyma'nın imza günleri AVM reklamına dönüşüyor demektir. Şeyma, kitaplarını imzaladığı AVM'lerde hayranlarıyla bol bol selfie çekip paylaşıyor. Bu da AVM'ye sosyal medya reklamı olarak dönüyor. Beni asıl hayrete düşüren, Şeyma'ya kitap imzalatırken ağlayan gençler! Neden, niçin ağlıyorsunuz gençler, anlamakta zorlanıyorum!

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