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MEVLÜT TEZEL
30 Temmuz 2019, Salı MEVLÜT TEZEL

Sigarayla savaşta birinciyiz

Sağlık Örgütü (), Dünya Tütün Raporu'nu Rio de Janeiro'da kamuoyuna sundu. Raporda; 'nin tütün tüketiminin azaltılması için DSÖ'nün tavsiye ettiği tüm önlemleri tam olarak uygulayan birinci ülke olduğu açıklandı. Dünyada her yıl 8 milyon insanın tütüne bağlı sağlık sorunları yüzünden hayatını kaybettiği ve sağlık giderleri ve iş göremezlik raporları nedeniyle tütünün ekonomide 1 trilyon 400 milyar dolar kayba yol açtığı hesaba katılırsa; Türkiye'nin DSÖ'den aldığı ödülün kıymeti daha da artıyor. Ödülün kazanılmasında Başkan Erdoğan'ın sigaraya karşı savaşta gösterdiği kararlı tutumunun büyük payı var.

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