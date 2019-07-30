Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Tütün Raporu'nu Rio de Janeiro'da kamuoyuna sundu. Raporda; Türkiye'nin tütün tüketiminin azaltılması için DSÖ'nün tavsiye ettiği tüm önlemleri tam olarak uygulayan birinci ülke olduğu açıklandı. Dünyada her yıl 8 milyon insanın tütüne bağlı sağlık sorunları yüzünden hayatını kaybettiği ve sağlık giderleri ve iş göremezlik raporları nedeniyle tütünün ekonomide 1 trilyon 400 milyar dolar kayba yol açtığı hesaba katılırsa; Türkiye'nin DSÖ'den aldığı ödülün kıymeti daha da artıyor. Ödülün kazanılmasında Başkan Erdoğan'ın sigaraya karşı savaşta gösterdiği kararlı tutumunun büyük payı var.