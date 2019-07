New York, online video oyunu Fortnite'ın en iyi 100 oyuncusunun 30 milyon dolarlık ödül için mücadele ettiği turnuvaya ev sahipliği yaptı. Turnuvada birinci olan 16 yaşındaki Kyle Giesdorf, 3 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Aileler çocuklarının tablet ve bilgisayar başında saatlerce oyun oynamalarına kızıyor ama o online oyunlar artık spor (e-spor) kabul ediliyor. Oyuncularına da 'gamer' deniyor. Oyun sektörü, her yıl dünya genelinde 100 milyar doları geçen kazanç elde ediyor. Her gamer Giesdorf gibi yetenekli değil ama ortalama profesyonel bir gamer da iyi kazanıyor. Örneğin Zula Süper Lig'inde 1907 Fenerbahçe Zula takımı forması giyen Muhammet Ercan gibi ayda 30 bin lira gelir elde edenler de var. Tabii saatlerce oynayıp para kazanamayıp dersleri de kötü giden milyonlarca genç var. Oyun sektöründe de büyük rekabet var, sadece iyi olanlar kazanıyor ama sektör her geçen gün büyüyor. Artık gamer olmak da kariyer. Çocuğunuz online oyunlarda başarılıysa onu destekleyin.