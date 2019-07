Bu fotoğraf, Bodrum ya da Alaçatı'da değil;

Tunceli'de Munzur Çayı kıyısında yapılan olimpik yüzme havuzunda çekildi.

Munzur ve Pülümür Çayı kıyısı doğal plajlarla da dolu.

Yurt içi ve yurt dışından vatandaşlarımız, artık tatil için Tunceli'yi de tercih ediyor.

Tatilcilerden Alev Girgin "Almanya'dan tatilimi geçirmek için geldim. Muhteşem bir yer. Bu tesis gerçekten Avrupa'dakilere çok benziyor..." diye konuşmuş.

Fransa'dan tatil için gelen Kader Bulut ise, "Bizim için de buranın taşı toprağı altın. İnsanlar özgür. Düşüncelerde özgürsünüz. Yeteri kadarı plajı var. Her köşede, her adım başı suya girebiliyorsunuz" demiş.

Nereden nereye... Eskiden Tunceli'den her gün teröristlerle girilen çatışma haberleri gelirdi. Şimdi ise Tunceli, son yıllarda sağlanan huzur ortamı ve yapılan yatırımlarla turizmde atağa kalktı.

İşte bu AK Parti'nin teröre karşı kararlı mücadelesinin ve Doğu-Güneydoğu illerinde yaptığı altyapı yatırımların eseridir.

Tunceli halkı artık turizmden kazanç elde ediyor. Herkes bu huzur ortamının kıymetini bilmeli ve şehitlerimize dua etmeli.