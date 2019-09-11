Yeşilçam'ın usta aktörü Süleyman Turan'ı da kaybettik. Turan "Aktörlük mahcup adamın intikamıdır" derdi. 'Sayın Bayan' filmi ile başladığı bu mahcubiyet serüvenini 60 yıla yakın bir süre devam ettirdi. Genellikle 'esas oğlan'ın sadık dostu rollerinde, sevecen tiplemesiyle tanındı. İzleyicide güven duygusu oluşturan, babacan, beyefendi rollerde izlerdik onu. Yeşilçam'ın vazgeçilmez 'kaybeden adamı'ydı.



KOMPLE SANATÇI

Turan, Yılmaz Güney'in yakın arkadaşlarından biriydi.

1971 yılında Güney ile birlikte rol aldığı 'Yarın Son Gündür' filmindeki müthiş performansıyla 9. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. Bir yıl sonra 'Güllü' filmiyle yine aynı festivalde aynı ödüle layık görüldü.

Turan'ı asıl farklı kılan ise komple bir sanatçı olmasıydı. İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi'nde üçüncü sınıfa kadar okuyabildi ama filoloji eğitiminin, onun çizgi roman ve senaryo yazarlığı yapmasında etkisi oldu.

Oyunculuğun dışında uzun bir süre karikatür ve resim yaptı.

Çizimleri Akbaba dergisinde yayımlandı.

15 yıldan fazla çizgi roman çizdi, senaryolarını da o yazdı. Tiyatroya ise 1962'de başladı, 'Harput'ta Bir Amerikalı' oyununda başrol oynadı.

Turan gibi birçok farklı alanda eser sunabilen sanatçılar yetişmiyor artık. Turan da birçok Yeşilçam efsanesi gibi sinemanın cefasını çekti ama sefasını süremedi. Şimdiki yetenek yoksunu oyuncular çok şanslılar!