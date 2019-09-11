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MEVLÜT TEZEL
11 Eylül 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Zemin yüzünden kaybediyorduk

Türkiye'nin Andorra karşısında topla oynama oranı yüzde 84.1'di. 696 pas yapmışız, rakibimiz ise sadece 136.
Ancak son dakikalarda attığımız bir golle galip gelebildik.
, Beşiktaş Park zemininin kötülüğünden bahsederken "Topun akıcılığı yoktu. Seken top, hızlı oyuna engel oluyor. Ama bunlar mazeret değil..." dedi.
Hayır efendim, bu haklı bir mazerettir.
Böyle önemli bir maç nasıl bozuk zeminde oynanır? Beşiktaşlı yönetici , "Sezon başlamadan önce bakıma almıştık. Ancak denize yakın olduğu için aşırı nemden ötürü bir türlü düzelmedi" diye konuşmuş. Mazeret mi şimdi bu? Bu stat, yıllardır aynı yerde. Bu sezon mu nem oranı arttı? Neme göre önlem alınması gerekmiyor mu?
Futbola milyon dolarlar akıtıyoruz ama en başta yapılması gerekeni yapmıyoruz!

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