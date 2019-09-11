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MEVLÜT TEZEL
11 Eylül 2019, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Bu nasıl milli sporcu?

İstanbul'da milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşına yan baktığını iddia ettiği iki kişiyi önce fena halde dövdü. Bu iki kişi kaçınca peşlerine düştü. Ve yakaladığı Ömer Özdemir'i tekrar dövdü ve bıçaklayarak öldürdü. Bu nasıl öfkedir? Zaten kick boksçusun, iki kişiyi de fena halde dövmüşsün, bir de bıçaklayarak adam öldürüyorsun. Öfke kontrolü olmayan biri nasıl olur? Uzak Doğu sporları tehlikeli bir dal. Bu branşta sporcu yetiştirenlerin ilk yapmaları gereken, öfke kontrolünü öğretmek olmalı. Yok yere bir genç öldü, bir milli sporcu da cezaevini boyladı. Dövüş sporları yapan çocukların aileleri dikkatli olmalı, onları yakından takip etmeliler.

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