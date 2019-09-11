Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, bir yarışma programı sayesinde ün yapan Yağmur Taktaş'a DM'den attığı mesajla haber oldu. Sosyal medyaya düşen mesajlaşmalardan anlaşıldığı üzere Emre, Taktaş'tan cevap alamıyor. 'Eğer beni bir kez daha görmezden gelirsen sana bir daha mesaj attım' mesajı da espri konusu oldu. Yurt dışında doğup büyüyen Emre'nin Türkçe'sinin zayıf olması normal. Bu konuda futbolcuyla dalga geçilmesi yersiz. Emre'nin gece hayatıyla ilgili akıl hocası yok galiba. Biri, İstanbul'da sosyal medya güzellerinin futbolcuların attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmeye çalıştıklarını Emre'ye söylemeliydi.