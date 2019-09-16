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MEVLÜT TEZEL
16 Eylül 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Günde 16 bin lira!

'da zabıta ekiplerinin yaptığı operasyonda 63 yaşındaki Ahmet Y. adlı dilencinin üzerinden tam 16 bin 112 lira çıktı.
Dilencilerle ilgili bu tarz haberleri okumaya alıştınız değil mi? Ama onlar günde 16 bin lira kazanmaya devam ediyorlar! Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira ödeyip bu karlı işe devam ediyorlar.
Yardıma muhtaç birçok insan varken bu dolandırıcılara para vermeyin!
Günde 16 bin lira kazanan dilencilerin yaptığı kabahat değil, suç olarak değerlendirilmeli ve ona göre ağır cezalar kesilmeli.

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