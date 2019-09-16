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MEVLÜT TEZEL
16 Eylül 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Serpme kahvaltı israf mı?

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA), son dönemde yaygınlaşan '' kültürü nedeniyle yıllık 100 milyar liralık israf yaşandığını açıkladı.
Bu rakama nasıl ulaşıldı merak ettim doğrusu. Çünkü aynı haberde, Türkiye'de yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığından bahsediliyordu. Yani bu israfın yarıya yakınından 'serpme kahvaltı' mı sorumlu?
Aslında 'serpme kahvaltı', meşhur Van kahvaltısından türedi. Van kahvaltısı, dünya mutfağında bir meydan okumadır. Bizdeki kahvaltı çeşitliliğini gören bir yabancı, yemek kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu düşünmeye başlar.
Ancak büyük şehirlerdeki kahvaltı mekanlarında sunulan 'serpme kahvaltı', gittikçe kalitesini kaybetmeye başladı.
Çoğu yerde marketten alınan peynirler, reçeller; insanlara organik yöresel ürün gibi sunuluyor.
Masaya getirilen zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel gibi klasik kahvaltılıkların çoğuna dokunulmuyor. İnsanlar hamur işi ya da sucuklu yumurta, menemen yiyip kalkıyor ve birçok ürün çöpe atılıyor. Çöpe atılmayıp üzerine ekleniyorsa, bu da hijyen sorunu ortaya çıkarır.
'Serpme kahvaltı' tadına tam varılmayan bir görsel şov, tüketilmediğinde de büyük israf aslında.

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