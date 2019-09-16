Reynmen, kendisine soru yönelten Show TV muhabiri Akif Yaman'ı darp etti ve suratına tokat attı.

UçanKuş TV muhabiri İsmail Şen'in de elinden telefonu zorla alıp görüntüleri silmeye çalıştı.

Konuyla ilgili en güzel yorum Engin Ardıç'tan geldi:

"Magazin muhabirleri hiç ağlamasınlar. Sen Reynmen'i adam yerine koyup resmini çekmeye ve 'demeç almaya' kalkarsan o da bunları yapar." Peki, Reynmen'i adam yerine koyup ona A Milli Basketbol Takımı için şarkı yaptırıp reklam çektirenlere ne demeli?

Ne yazık ki, Türkiye'de sosyal medya fenomeni denilenlerin çoğunun kültür seviyesi yerlerde sürünüyor. Bu fenomenler hakkında, çocukların ve gençlerin gelişimini kötü etkiledikleri yönünde de araştırma sonuçları var.

Ama reklam verenler bile takipçi sayısı çok diye bu fenomenleri tercih etmeye başladılar! Fenomenleri reklam verenlere öneren ajanslar, aynı zamanda fenomenlerin daha çok takipçisi olsun diye sosyal medyada manipülasyon yapıyorlar iyi mi!