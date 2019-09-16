Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Utanmaz adam!
MEVLÜT TEZEL
16 Eylül 2019, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Utanmaz adam!

Reynmen, kendisine soru yönelten Show TV muhabiri Akif Yaman'ı darp etti ve suratına tokat attı.
UçanKuş TV muhabiri İsmail Şen'in de elinden telefonu zorla alıp görüntüleri silmeye çalıştı.
Konuyla ilgili en güzel yorum 'tan geldi:
"Magazin muhabirleri hiç ağlamasınlar. Sen Reynmen'i adam yerine koyup resmini çekmeye ve 'demeç almaya' kalkarsan o da bunları yapar." Peki, Reynmen'i adam yerine koyup ona A Milli Basketbol Takımı için şarkı yaptırıp reklam çektirenlere ne demeli?
Ne yazık ki, 'de fenomeni denilenlerin çoğunun kültür seviyesi yerlerde sürünüyor. Bu fenomenler hakkında, çocukların ve gençlerin gelişimini kötü etkiledikleri yönünde de araştırma sonuçları var.
Ama reklam verenler bile takipçi sayısı çok diye bu fenomenleri tercih etmeye başladılar! Fenomenleri reklam verenlere öneren ajanslar, aynı zamanda fenomenlerin daha çok takipçisi olsun diye sosyal medyada manipülasyon yapıyorlar iyi mi!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN