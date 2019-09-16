Google, algoritmasında önemli bir değişiklik yaptı. Artık Google'daki aramalarda; özel haberler başta olmak üzere özgün içerikler ön plana çıkarılacak.

Eskiden haberi üreten ilk kaynak değil, içeriği barındıran sitenin 'otorite' puanı dikkate alınıyordu. Böylece özgün, özel haber üretmeyen, diğerlerinin ürettiklerini aynen kopyalayan siteler, Google sonuçlarında öne çıkıyordu.

Jurno.com.tr'nin haberine göre; artık orijinal habercilik olarak tanımlanan makaleler öne çıkarılacak. Asıl sevindirici haber ise bu değerlendirmeyi tamamen yapay zekanın yapmayacak olması. Google, bu iş için dünyanın dört bir yanından 10 bini aşkın editörün kullanıldığını açıkladı.

Bugüne kadar birçok internet sitesi, muhabir bile çalıştırmadan gazetelerin haberlerini kullanarak yeterince palazlanmıştı zaten. Yine de zararın neresinden dönülürse kardır. Facebook, Google gibi dev internet markalarının, GSM şirketlerinin özel içerik için telif ödeyecekleri günleri de göreceğiz inşallah!