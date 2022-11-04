Elon Musk, Twitter'ı aldıktan sonra ilk iş olarak daha fazla para kazandıracak projeler olacağını açıklaması bende büyük hayal kırıklığı yarattı.

Evet, adam 44 milyar dolar verdi, kâra geçmenin derdinde ama bundan bize ne?

Twitter son dönemde çöplüğe dönmüştü. Kullanıcılar Twitter'da linç ve nefret söylemlerinin azalmasını, daha fazla fikir özgürlüğü olmasını istiyor!

Musk ise 'Mavi Tik' sahiplerinden aylık 8 dolar kazanmanın peşinde!

Yeni ücretli video projesi ise riskli! The Washington Post'un haberine göre, kullanıcılar videoları için 1, 2, 5 veya 10 dolarlık bir ücret belirleyebilecekler. Video bir asma kilit simgesi ve şu şekilde bir başlıkla gizlenecek: "1 dolar karşılığında görüntüle."

Oluşacak gelirden Twitter da pay alacak. Herhalde Musk'ın amacı, yetişkinlere yönelik içerikler sunan OnlyFans gibi sitelerle rekabet etmek!

Twitter'ın OnlyFans gibi olacağını düşünür müydünüz? Dünyanın en zengin insanı Twitter'ın patronu olursa olacağı buydu!







YENİ SOSYAL AĞ GELİYOR

Eğer Twitter'ı terk etmeyi düşünüyorsanız Twitter'ın kurucu babası Jack Dorsey'in yeni sosyal ağ projesi Bluesky Social'ın hayata geçmesini bekleyin derim.

DonanımHaber'de çıkan habere göre; Bluesky Social, 'merkezi olmayan' bir yapıyla karşımıza çıkabilir. Yeni sosyal ağın ana özelliği diğer ağlardaki hesapların bu ağa aktarılabilmesi olacak.

Bluesky Social ayrıca tek bir uygulama kullanarak farklı platformlar arasında geçiş yapma olanağı da vaat ediyor. Uygulamanın kendisi şu an kapalı modda test ediliyor ama yakında halka açılacak.

Uzmanlara göre yeni platformla kullanıcıların tek bir uygulama kullanarak birden fazla sosyal platform arasında hareket edebilmeleri mümkün olabilir.

Merkeziyetsiz sosyal ağ, kulağa hoş geliyor ama Dorsey'in yaptığı sansürleri de unutmayalım!

Bence insanlar Twitter'ı terk etmez ama Bluesky Social'da olmak havalı ve prestijli olabilir!

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DOĞAL GAZIN MERKEZİ OLURSAK...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan;

ATV, A Haber, A Para ve A News ortak canlı yayınında Türkiye'nin doğal gaz atılımlarına geniş yer ayırdı.

Sondajına geçen hafta başlanan 'Çaycuma 1' arama kuyusunda yeni doğal gaz müjdesinin sinyalini verirken şu an Türkiye'de yaşanan büyük enerji atılımına emeği geçenleri de hatırlattı:







"Biz göreve geldiğimizde ne sismik araştırma gemimiz, ne de sondaj gemimiz vardı. Berat Bey'in Enerji Bakanlığı döneminde biz bunları aldık." Ve ekledi: "Biz bu gemileri alırken kâr ettik. Arka arkaya dördüncü sondaj gemileri alındı. Bu gemiler son teknoloji ile donatılmış yaşlı olmayan gemiler..." Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, nükleer yatırımın hızlanması, doğalgaz tedarikine yeni güzergâhlar eklenmesi, kömür üretiminin artırılması, elektrik üretiminde doğalgaz kullanımının azaltılması gibi birçok önemli adım atılmıştı.

Sabah Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün yazısında da belirttiği gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi doğalgaz merkezi haline getirme planı eğer gerçekleşirse bunda Albayrak döneminde uygulanan doğru enerji politikalarının payı büyük olacak.

Doğalgazın merkezi olmak Türkiye'ye sınıf atlatır!

Tabi vatandaşın beklentisi bu güzel gelişmelerin doğal gaz faturalarına olumlu yansıması.

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FİKRİM YİNE DEĞİŞMEDİ

Yeni çekilen 'Atatürk' dizisinde Atatürk rolü için Aras Bulut İynemli'nin doğru tercih olmadığını yazmıştım. Tabii bu benim kişisel fikrim, aksini düşünenler de olabilir.







Dizinin ilk tanıtım videosunu izledim ve fikrim değişmedi.

Aras rolüne iyi çalışmış, hazırlanmış olabilir ama tipoloji olarak Atatürk'e hiç benzemiyor. Makyaj ve kostüme rağmen Aras'ın ince minyon fiziği sırıtmış.

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STRESİ AZALTAN DİYET

Gereğinden fazla strese girince güzel bir uyku hayal olur, yatak odasında işler ters gider. Ruh sağlımız bozulur. Kalp ve akciğerlerin çalışma temposu olumsuz etkilenir.

Aşırı stresin zararları saymakla bitmez. Strese karşı genelde sakin kalmak, pozitif düşünmek, meditasyon gibi psikolojik çözümler önerilir.

Peki, stresin beslenme düzeniyle de ilişkisi olduğunu biliyor muydunuz?







Son yıllarda yapılan araştırmalar bu ilişkiyi kanıtlıyor.

Örneğin İrlanda'daki Cork College Üniversitesi'nden bilim insanları, iki grup insana 4 haftalık süre boyunca uygulamaları için iki farklı diyet listesi oluşturdu.

İlk gruba genelde sağlıklı yiyeceklerden oluşan rastgele besinlerin yer aldığı bir liste verilirken, ikinci grup akıl sağlığını iyileştirdiği düşünülen "psikobiyotik" gıdalarla beslendi.

4 hafta sonunda 'psikobiyotik' diyeti uygulayanların daha az stres yaşadığı gözlemlendi. Araştırma ikinci grubun yediği lif içeriği yüksek meyve ve sebze, tahıl, bakliyat ve yoğurt, kefir gibi fermante gıdaların stresi azalttığını ortaya çıkardı.

Özetle, fermante gıdalarla destekli beslenmenin stresi azalttığını gösterdi.

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DÜĞÜN KONVOYU EZİYETİ

Elazığ'da Çaydaçıra alt geçidinde düğün konvoyundaki bir grup, seyir halinde iken birden otomobilleriyle yolu trafiğe kapatmış.

Araçlarından inen vatandaşlar, müzik eşliğinde çiftetelli oynamış. Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken, trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden olmuş.







Bir grup maganda eğlenecek diye o kadar insan trafikte beklemek zorunda mı?

Ne desek boş! Daha önce de yazmıştım; bize Fransa'daki gibi düğün konvoyunun oluşturduğu trafik için magandaların nikâhını iptal eden belediye başkanları lazım!

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Altyazı

"Sevgiyle güzelleşmeyen insanlardan kork Mathilda, onları hiçbir şey mutlu edemez." (Léon)

