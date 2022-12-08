Hayranı olduğunuz bir şarkıcının yüzünü vücudunuza dövme yaptırdınız. Aradan yıllar geçti o şarkıcı saçmalamaya, tepki çeken açıklamalar yapmaya, hatta tanınmış insanlara hakaretler etmeye başladı...

Ne yaparsınız?







Hayal kırıklığı yaşarsınız, dövmeyi yaptırdığınız için pişman olursunuz!

İşte bu hayal kırıklığını şimdi ABD'li ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in hayranları yaşıyor.

Antisemitik söylemler ve Nazi sempatizanlığı içeren açıklamalarıyla tartışma yaratan West, geçtiğimiz ekim ayında ABD Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı uyarı durumu DEFCON'a atıf yaparak "Yahudi halkı üzerinde 3. seviyede uyarı durumu" yazan bir mesajı Twitter'da paylaştı.

Bunun için özür dileyen West, Paris Moda Haftası'na 'Beyazların Hayatı Önemlidir' yazan bir kıyafetle katılmıştı.

Bitmedi! West, ABD'li sunucu Alex Jones'a verdiği röportajda Adolf Hitler ve Nazilere olan hayranlığını dile getirince Twitter hesabı askıya alındı.







West durmak bilmiyordu, Elon Musk'ın yarı Çinli ve bir klon olduğunu iddia etti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya hakaret etti. Ve pek çok ünlü marka, West ile olan reklam anlaşmalarını iptal etti.

Peki, West hayranlarının yaptırdığı dövmeler ne olacak?

Londra'daki dövme sildirme stüdyosu, Kanye West dövmesi sildirmek isteyenlere ücretsiz işlem şansı sundu.

Geçtiğimiz günlerde üç-dört kişi dövmesini sildirdi. 10 kişi de dövme sildirmek için randevu almış. Kampanya hâlâ devam ettiği için kaç kişinin dövme sildirdiğiyle ilgili net rakam açıklanmadı.

Londra'da West dövmesi yaptıranlar şanslı. Ya dünyanın geri kalanındaki West hayranları ne olacak?

Londra'da kampanya düzenleyen stüdyoda normalde dövme sildirme işlemi 2 bin-2 bin 500 sterlin tutuyormuş.

Demek ki, yaşayan bir sanatçının dövmesini yaptırmadan önce iki kere düşünmek lazım.

Yaş ilerledikçe saçmalayan çok sanatçı oluyor. Asıl tehlike ise Kanye West gibi erken yaşta arıza çıkaranlar!

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MASADA OLMAZSAN MENÜDE OLURSUN!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Zirveye katılıp katılmama noktasında ikilem yaşadığına işaret eden Vucic, "Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa menüde olursunuz" dedi.

Güzel söz değil mi?

Son dönemde sohbetlerde 'Masada olmak' sözü çok kullanılıyor. Devamını da Vucic'in sözünü söylersiniz.

Yazın bunu bir kenara.

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VE AMAZON NETFLIX'İ GEÇTİ

Netflix dijital platform yayıncılığına önce başladığı için sektörde uzun süre liderdi.

Amazon Prime Video yarışa sonradan dahil oldu ama kısa sürede ikinciliğe oturdu. Ve ABD'de geride bıraktığımız kasım ayı ile birlikte Amazon, Netflix'i geçti.







Netflix'in reklamlı abonelik planları ve hesap paylaşımını engelleme girişimleri yüzünden birinciliği kaybettiği konuşuluyor.

Amazon'un ise 'ara yüzüne' güncelleme yaptığı ve içeriklerini güçlendirdiği için birinciliğe yükseldiği iddia ediliyor.

Bence liderliği getiren iki temel unsur var: En pahalı dizi projesi 'Güç Yüzükleri'ne yapılan büyük reklam ve değişmeyen abone dostu fiyat politikası.

İçerik konusunda hala zayıflar ama abonelik ücretinin ucuz olması insanlara cazip geliyor.

ABD'de yayınlanan dijital platform sıralaması, Türkiye'de neden yok? Sıralamayı bilmek müşterinin hakkı!

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GERİYE YÜRÜYÜN

Günlük yaşamda, spor yaparken vs. geriye yürünmez. Ama geriye yürümenin birçok faydası varmış.

Independent Türkçe, ünlü fizyolojisi uzmanı Jack McNamara'dan görüş almış. McNamara'ya göre geriye doğru yürüdüğünde, görsel, denge ve uzuvların konumunu algılama sistemlerinin koordinasyonu zorlaşıyor. Artan zorluk düzeyi de faydaları beraberine getiriyor.

Geriye doğru yürüme dizinde kireçlenme olan kişilerin normal yürüyüşünü ve dengesini geliştiriyor.







Geri geri yürümek, daha kısa ve sık adımlar atılmasına neden oluyor. Bu durum eklemler üzerindeki yükü azaltırken, bacakların alt kısımlarındaki kasları güçlendiriyor.

Geriye yürürken meydana gelen duruş değişiklikleri, lomber omurgayı destekleyen kasları da çalıştırıyor. Bu durum kronik bel ağrısı olanlara iyi geliyor.

Peki, nasıl geriye doğru yürüyeceğiz?

McNamara onu da tarif etmiş: "Geriye doğru yürürken düşmeye neden olabilecek engelleri görme ihtimali çok düşük. Engellerin olmadığı bir iç veya dış mekân bulunması gerekiyor. Kafanızı çevirip arkanıza bakma dürtüsüne direnin. Başınızı ve göğsünüzü düz tutmanız da gerekiyor.

Geri geri yürümeye alışanlar koşu bandına da geçebilir."

Koşu bandında geriye yürümek bana korkutucu geldi ama engelsiz boş bir alanda deneyeceğim.

Hep düz yürüdük, biraz da geriye yürüyelim.

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'KARİYER YEDEKLEMEK'

Ekonomik durgunluk tüm dünyada etkisi göstermeye başladı. Twitter, Meta, Amazon gibi teknoloji devleri bile on binlerce çalışanını işten çıkardı.

Oksijen'deki habere göre bu durum çalışanlarda 'kariyer yedekleme' planını devreye soktu.

Peki, 'kariyer yedekleme' teriminin anlamı ne?







Uzmanlar kariyer yedeklemeyi flört dünyasından bir örnekle anlatıyor. Bir ilişkiden çıkmadan önce başka birini elde tutmak ve ayrıldıktan sonra onunla devam etmek anlamına gelir.

Yani tam zamanlı olarak çalışırken gizlice bir B planı hazırlamak. Başka işlere de bakmak.

Bunu zaten birçok çalışan yıllardır yapıyor.

Kariyer uzmanları, 'kariyer yedekleme' terimini ortaya atarak kendinizi suçlu hissetmeyin demeye getiriyor. Ekonomik durgunluk var. 'Kariyer yedeklerken' patronunuzu aldatmıyor, kendinizi güvene alıyorsunuz diyorlar.

Tabii bunu yaparken de etik hareket etmelisiniz. Mesai saatlerinde 'kariyer yedeklemek' doğru değil!

İnsanın her zaman bir B planı olmalı.

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Altyazı

"Ben her zaman doğruyu söylerim, yalan söylerken bile!" (Scarface)

