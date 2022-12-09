İnternetteki arama motorumuz Google, en çok aranan kelimeleri her yıl açıklıyor. Bu yıl ise ilk kez İstanbul'da bir etkinlik düzenleyerek açıkladılar.

Medya insanları, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü oyuncuların davetli olduğu bu etkinliğe danslı, görsel efektli şov da diyebiliriz.

Davetli sayısı özel ve sınırlı tutulduğu için interaktif bir eğlence oldu. Şov öncesi Google yöneticileri "İyi sonuç alırsak bu modeli başka ülkelerde de uygulayacağız" diyordu.

Mehmet Serdar Kuzuloğlu'nun güldürmeyen sıkıcı konuşması, Mehmet Demirkol'un dans etmeye çalıştığı yarışma dışında aksayan bir şey yoktu.

İbrahim Selim esprili enerjik sunumuyla gecenin yıldızıydı. En çok aranan kelimeler için hazırlanan farklı konseptli eğlenceli şovlara önceden çok çalışıldığı belliydi. Hiç aksama olmadı. Bence bu yılın en iyi organizasyonuydu. Bir daha çalışılırsa dünya çapında bir şova dönüşebilir.

Gelelim 2022'de en çok arananlara... Liste uzun, kısa bir özet geçeğim:







■ Dünya genelinde en çok sorgu yapılan kelime 'Wordle' oldu. Beş harfli kelime bulma oyunu 'Wordle', Türkiye'de de en çok arananlar listesinde yer aldı.

■ Haberler konusunda ise en çok, Rus işgali altında olan 'Ukrayna'nın sorgusu olması kimseyi şaşırtmadı.

■ Amber Heard'la mahkemesi gündemi uzun bir süre işgal eden Johnny Depp en çok aranan isim oldu. Oscar'da Chris Rock'a tokat atan Will Smith ise ikinci sırada kaldı.

■ 2022'de Türkiye'de en çok arananlar listesinde ilk sırada 'Dolar/TL' sorgusu yer alırken, doları sırasıyla bayram tatili kaç gün, ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı), Bergen ve kedi aramaları takip etti. Kedi videoları gerçekten bağımlılık!

■ Rüyalar aramalarında en çok rüyada 'görücü gelmesi', 'konsere gittiğini görmek', 'kar yağdığını görmek', 'teyze kızı görmek', 'erkek bebek doğurmak' aramışız. 'Teyze kızı' görmek için yazılacak çok şey var ama yerim az!

■ Kendimizle ilgili en çok sorduğumuz 5 soru ise 'Ben neden sevilmiyorum?', 'Ben neden çirkinim?', 'Ben neden doğdum?', 'Ben neden dışlanıyorum?', 'Ben neden eziğim?'. Psikologların açıklaması gereken hüzünlü ve düşündürücü bir tablo!

■ En çok aranan meslek ise 'Gassal'mış. Maaşı asgari ücretin iki katıymış.

■ En çok aranan isim ise Galatasaray'a transfer olan Mauro İcardi oldu. İkinci sırada ise Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara yer aldı. Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da merak edilen üçüncü isim oldu.

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BEKLEDİĞİM HABER: 'ÇAPKIN KOCA UYGULAMAYA YAKALANDI'

Bir teknoloji şirketinin navigasyon uygulaması, yaygın olarak araba anahtarı, laptop, telefon, çanta gibi kaybedilen ve nereye konulduğu unutulan eşyalar için kullanılıyor.

Madeni para büyüklüğünde olduğu için kullanımı kolay. Bu yüzden amacı dışında kişileri takip için de kullanılıyor.

Bu konuda üretici firma uyarılar yapılmıştı!







ABD-Teksas'ta yaşayan Lauren Hughes ve Jane Doe adlı iki kadın uygulamanın rızaları olmadan kendilerini takip etmek üzere kullanıldığı için teknoloji şirketine dava açtılar.

Hughes, otomobilinin tekerlek yuvasında bulduğu cihazının, tacizinden kaçınmaya çalıştığı eski sevgilisinin yeni taşındığı evi öğrenmesine neden olduğunu söyledi.

Doe ise görüşmediği eski eşinin çocuğunun sırt çantasına cihazı yerleştirerek hareketlerini takip ettiğini ifade etti.

Aslında bu cihazı çocuğun çantasına gizlediğinde kaybolma ve kaçırılma vakalarında çok işe yarayabilir.

Arabana koy, çalınırsa kolayca bul. Örneğin uygulama geçtiğimiz ağustos ayında ABD'de bir valiz hırsızının yakalanmasını sağladı. Ben asıl 'ünlü çapkın koca yakalandı' haberini bekliyorum! Örneğin şöyle bir haber okuyabiliriz: "Ünlü çapkın koca eşi aradığında 'Mahmut abiyle tavla oynuyoruz' dedi ama uygulama kocanın konumunu otel gösterdi."

Yani kullanan kişinin niyetine göre hem faydası hem de zararı olan bir cihaz bu. Bıçakla ekmek de kesersiniz insan da doğrarsınız gibi bir durum.

Elbette zararlı amaçla kullanıldığında suç aleti kabul edilebilir.

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ELON MUSK DA AKRABASIYLA ÇALIŞIYOR

Twitter'ı devraldıktan sonra 7 bin 500 çalışanı kovan ya da istifaya zorlayan Elon Musk'ın, kuzenlerini işe aldığı ortaya çıktı.

Musk'ın amcasının oğulları olan kuzenleri James ve Andrew Musk, San Francisco merkezli şirkete katılmış.







"Liyakat, liyakat" diye nutuklar çekiyor muydu bilmiyorum ama olay özel sektörde gerçekleştiği için Musk'ı ilgilendirecek bir sorunmuş gibi duruyor.

Elbette dünyanın en zengin insanı, istediği kişiyi işe alabilir ama Mars'ta yerleşme planları yaparken akrabalarıyla çalışması doğrusu beni şaşırttı.

Bir de "Adam kayırma kamuda olur" derler. Koskoca Twitter'da bile oluyormuş!

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SCOOTER PARKLARI DA İŞE YARAMADI!

İstanbul'un kaldırımlara bırakılan, elektrik direklerine bağlanan elektrikli scooterlar için İBB park alanı çalışması başlatmıştı.

Pilot bölge olarak Kadıköy belirlenmişti. Ancak Bağdat Caddesi'nde manzara değişmedi.

Scooter'lar yüzünden kaldırımlar yürünmeyecek halde.







İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan "Bu park alanlarının kendiliğinden kullanılmasını bekliyoruz" demiş ama daha çok bekler!

Kiralanan scooter'lar dakika üzerinden ücretlendiriliyor.

Açılış fiyatı genelde 1,99 TL, bir dakika fiyatı 3,5-4 lira arası.

Sonrasında fiyat katlanarak gidiyor.

Beş dakika olunca 9,55, 10 dakika olunca 17 lira, 20 dakika olunca 32-33 lira oluyor birden.

Yani taksiden bile pahalı! Oysa tek kişi kullanıyor bu aleti.

Dikkat ettiniz mi; scooter'ları kullananlar çok hızlı park ediyorlar çünkü. 30 saniye geç park etseler fiyat 17 liradan 32 liraya çıkabilir! Yani müşteri zamana karşı yarışırken özel park yeri aramıyor, ilk boş bulduğu yere bırakıyor. Sonra da bunun çilesini yayalar çekiyor!

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Altyazı

"İnsanlar da aynı kumlar gibidir. Onları ne kadar çok sıkarsan, o kadar fazlası avucunun içinden kayıp gider." (Star Wars)

