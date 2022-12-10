100 yıl önce erkeklerde sperm sayısı mililitrede 100-120 milyonken, Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre birçok erkekte rakam artık 15 milyon. Yani erkekler hızla kısırlaşıyor.

Bilim bu sorunu da halleder diyebilirsiniz ama kötü senaryo şu; sperm bankaları da işe yaramayabilir!

Çünkü erkekler için çok daha kötü bir haber geldi!

DonanımHaber'de yer alan habere göre; insan ve diğer memeli bebeklerin cinsiyetini belirleyen Y kromozomu giderek dejenere olmakta.







Y kromozomu, gebeliğin yaklaşık 12'nci haftasında cinsiyeti belirleyen diğer genlerini devreye sokarak bebeğin erkek olmasını sağlayan hormonların üretimini sağlıyor.

Ancak bilim insanları bu kromozomun birkaç milyon yıl içinde yok olabileceğini ve eğer yeni bir eşey geni geliştirmezse erkek ırkının ortadan kalkabileceğini söylüyorlar.

irkaç milyon yıl çok çok uzun bir süre ama bu süre çevresel ve sosyal faktörlerle daha da kısalabilir. Kısacası erkeklerin, kadınlardan önce nesli tükenecek gibi gözüküyor.







Yani filmin sonunda feministler kazanıyor!

Ee bu sonu da hak ettik doğrusu. O kadar savaş çıkar, yak, yık, yok et nereye kadar!

Bu haberle ilgili internette ilginç yorumlara rastladım. İşte onlardan bazıları:

■ "Beyler geçmiş olsun."

■ "Çok oyun oynuyorlar o yüzden, yav bi çıkın evden dağa bayıra ormana, odun kesin falan yani."

■ "Feministler de o zaman yönetsinler dünyayı, tasarlasınlar bakalım pembiş ütopyalarını, kaç hafta ayakta kalacak."

■ "Erkekler kapatılsın" diyen feministler muradına eriyor desenize.

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UÇAKTA TELEFONLA KONUŞULSUN MU?

Avrupa Komisyonu, uçak yolculuklarında cep telefonlarını uçak moduna alma kuralını kaldırma kararı aldıklarını duyurdu.

AB'ye üye devletlerin uçaklar için 5G frekans bantlarını kullanılabilir hale getirmeleri için son tarih 30 Haziran 2023.

Çünkü 5G ile telefonların otomatik uçuş kontrol sistemleri üzerine etkisi yok denecek kadar az. Sadece çok düşük bir parazit riski oluşturuyor.

Avrupa'dan sonra Türkiye'deki uçak firmaları da cep telefonu ile konuşmayı serbest bırakabilir.







Aslında yüksek bir ücret karşılığında wifi hizmeti alarak cep telefonu kullanıyorduk ama 5G teknolojisiyle artık çok daha ucuza ve çok daha rahat telefonları kullanabileceğiz.

Bu habere sevinsem mi üzülsem mi karar veremedim. Bizde daha yerdeki toplu taşımalarda cep telefonu kullanımı adabını geliştiremedik!

Uçakta birçok insanın yüksek sesle telefonda konuştuğunu düşünsenize! Uçak inerken alkışlarla birlikte canlı bağlantı da yapılır artık.

Uzun bir yolculukta uyuyorken yanınızdaki birinin telefonu hunharca çalabilir ve yüksek sesle konuşabilir.

Lütfen bu kural gelmesin. Bari uçakta telefon konuşması olmasın!

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TC'DEN ZEKA ANALİZİ

Sosyal medyada gördüm. TC kimlik no'yu ezberleme şekline göre yapılan bir zeka analizi varmış. Fotoğrafta gördüğünüz şekilde gruplara ayırmışlar.

Örneğin ben 3-3-2-3 şeklinde ezberledim. Bu analize göre matematiksel ve sosyal zekaymış. Bu üniversitede matematik + sosyal ağırlıklı soru çözenler için söylenen bir şey.







Eğitim hayatımda hep edebiyatçı oldum. Doğrusu inanmadım bu analize.

Sosyal medyada çok tartışılan bu analize inanıp inanmamak size kalmış.

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BEKÂRLIĞIN AVANTAJLARI

Batı toplumlarında boşanmalar artıyor, evlenme oranı düşüyor ve bekâr kişi sayısı yükseliyor. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu.

Lefkoşa Kıbrıs Üniversitesi'nden Menelaos Apostolou ve Chistoforos Christoforou adlarında iki psikoloji araştırmacısı da bekâr olmanın en iyi yanını belirlemek için anket çalışması yapmışlar.







Ankete göre katılımcıların en önemli gördüğü avantaj "Kendime daha fazla zaman ayırmak" çıkmış.

İkinci sırada "Hedeflerime odaklanmak", üçüncü sırada "Eylemlerimi kimsenin dikte etmemesi" yer almış.

Ankete katılan erkekler "Flört etme özgürlüğünü" bekârlığın faydası olarak görmüş.

Kadınlar arasında ise "Gerginlik ve kavga olmaması" ve "Hedeflerime odaklanmam" gibi seçenekler daha popülermiş.

Bence bu zamanda evlilik yürütülmesi zor bir müessese. Hele çocuklu ailelerin ekonomik açıdan işi daha zor.

Ekonomik sorunlar çiftleri manevi açıdan da etkiliyor.

Tabii bekârlığın da zorlukları var ama daha özgür, bireysel bir yaşam stili.

Hesap vermek yok, sorumluluk az, tek başınıza, kendiniz için yaşıyorsunuz.

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ELON MUSK İŞ YERİNDE UYURSA...

Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra düzenli olarak şirkette uyuyacağını yazmış ve daha sonra bu tweetini silmişti.

Ve BBC muhabirleri Twitter'ın San Francisco'daki ofisinde Musk ve çalışanlarının yatakhaneye dönüştürülmüş ofislerinin fotoğraflarını elde etmeyi başardı.







Çalışma odası yatak odasına çevrilmiş. Her evde olan çift kişilik bir yatak, çalar saat ve bir dolap.

Başka bir fotoğrafta ise nevresimli iki kanepe var.

Musk çalışanların ne düşündüğünü umursamıyor ve onların da ofiste uyumalarını istiyor.

Bu arada belediye, binanın amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Musk ise belediyeyi umursamadığı anlamına gelen bir açıklama yaptı.

Bu olay çalışanlarına da bir mesaj; Twitter'da işleri rayına oturtana kadar çok çalışacağız!

Eskiden ultra zenginler Olimpos Dağı'nın zirvesinde olurdu. Bırakın çalışanları, medya bile onları göremezdi.

Musk ise yaptıkları ve tweet'leri ile hep gündemde. Aslında çok fazla gündemde!

Gerçek zamanlı dizi gibi takip ediyoruz kendisini.

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Altyazı

Bir noktada kim olacağınıza kendiniz karar vermelisiniz. Kimsenin sizin için bu kararı vermesine izin vermeyin. (Moonlight)

