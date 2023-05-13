6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu şehirlerde kalıcı deprem konutlarının inşaatı o kadar hızlı ilerliyor ki, bazı yapılar söz verilen süreden önce tamamlanacak.

Yeni konutların bir yılda tamamlanacağı açıklandığında bunun mümkün olmayacağını düşünenler vardı.

Önce depremde yıkılan bazı köy evleri 1,5-2 ayda tamamlandı.







TOKİ apartmanlarında da hızlı inşaat süreci devam ediyor. Örneğin Malatya'nın Battalgazi ilçesi Gelincik Tepesi mevkiinde yapımına devam edilen 599 deprem konutu ile 513 sosyal konutun yıl sonunda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Mart ayında Battalgazi'de yapımına başlanan konutlar yıl sonunda biterse söz verilenden daha kısa bir sürede 10 ayda teslim edilmiş olacak.

Bazılarının sembolik temel atma töreniyle dalga geçtikleri Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nin inşaatında ise 48. güne gelindi.







Hastane ortaya çıktı ama bir hastanenin hizmete geçmesi de farklı, zorlu bir süreç. Sözün özü; 'yapılamaz' denilen koskoca hastane 12 gün sonra hizmete girecek.

Türkiye gibi bu kadar hızlı sürede inşaat yapan tek bir ülke olabilir o da; devasa kaynaklara sahip olan Çin.

Ama Çin bizim gibi deprem felaketi yaşamadı.







Aslında bir de konuşulmayan; depremin yıktığı altyapılar var.

Deprem bölgesinde önce arama kurtarma çalışmaları yapıldı, sonra molozlar kaldırıldı, altyapılar tekrar inşa edildi ve sonra konutların yapımına başlandı.

Büyük yıkımın ardından iki ayda köy evlerini, 60 günde hastaneyi, 10 ayda dört katlı binlerce apartmanı bitirecek olmak büyük başarı.

10 şehirde, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek devasa bir yeniden yapılanma ve inşaat hızıyla karşı karşıyayız.

Bunun araştırılması yapılıp Guinness'e başvuru yapılmalı. Dünya rekoru kırmış olabiliriz.

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HANGİSİ JAPON SAĞLIK BAKANI?

Sosyal medyada birçok kişi fotoğrafta görmüş olduğunuz dekolteli kadının Japonya Sağlık Bakanı olduğunu sanıyordu.

Türkiye'de hayranları bile vardı, "Bize de böyle bir bakan lazım" gibi espriler yapılıyordu.

Bu seksi bakanın ünü, ülkemizde yaşayan Japon fenomen Yoshi'e kadar ulaştı ve o da "Japon bakanı uydurmayı bırakın.







Yok, böyle bir sağlık bakanı" diye paylaşım yaptı.

Ve sonra seksi bakanın bir yapay zekâ uygulaması tarafından hazırlanıp, internette yayıldığı ortaya çıktı.

Japonya'nın gerçek Sağlık Bakanı Katsunobu Kato isimli bir erkek ama Google'a "Japonya Sağlık Bakanı" yazınca karşınıza ilk dekolteli kadın çıkıyor.

Yok, böyle bir talihsizlik! Sen o kadar çalış, uğraş ama yerini 'göğüs farkıyla' yapay zekânın ürettiği bir kadın alsın!

İşte bu da yapay zekânın zararı!

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BENCE ANLAMI VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Kadın basket de oldu, kadın voleybol da oldu... Futbolda başarı gelse bütün bunların bir anlamı olacak." Voleyboldan basketbola, bokstan atletizme birçok alanda şampiyonluklar, madalyalar kazan.







En çok olimpiyat sporcusu yetiştiren kulüplerden biri ol.

Rakiplerin amatör branşlarda sembolik yatırımlar yapsın, büyük ölçüde futbola odaklansın. Ve Fenerbahçe futbolda şampiyon olamayınca kulüp olarak başarısız olsun!

Ne yazık ki, Türkiye'deki realite bu!

Bence futbol dışındaki branşlarda şampiyonluklar ve madalyalar kazanmanın anlamı daha büyük!

Koç, futbol dışında branşları kapatsa tüm kaynaklarını futbola yatırıp şampiyon olsa "Büyük başkan olur" ama ülke sporu kaybeder!

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DÖVME PİŞMANLIĞI

ABD'de yaşayan 36 yaşındaki Sara, yaptırdığı dövmelerle ilgili pişmanlıklarını anlattıktan sonra sosyal medyada viral oldu.

Sara, kolları, vücudunun üst kısmı ve bacaklarını kaplayan dövmeleri için "Eski kıyafetler giymek gibi" benzetmesini yaptı.

Sara, 20'li yaşlarda seçtiği bir gömleği hayatının geri kalanında giymek zorundaymış gibi hissettiğini anlattı.

Dövme genelde estetik nedenlerle yapılıyor ama Sara'nın durumu farklı.







O 20'li yaşlarında sert ve sinirli görünme, bebek yüzünü daha az fark edilir hale getirme ihtiyacı hissetmiş.

"Pişman olmakta geç kalmış" diyebilirsiniz.

Ama Sara, 28 yaşında kendisine otizm tanısı konulunca birçok şeyi daha net anladığını söylüyor.

Bence dövme yaptırmak isteyenler kendine odaklanmalı. Sevgilinin ismini ya da dönemin popüler ikonlarını dövme yaptırmak genelde pişmanlıkla sonuçlanıyor.

Kendinizi gerçekten ifadece edecek figürler bulmak ve onları önce geçici dövme yaptırmak daha mantıklı.

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1121 TARİHİ ESER EVİNE DÖNDÜ

Türkiye'den farklı dönemlerde yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi için büyük bir hukuki ve diplomatik mücadele sürdürülüyor.

Ve eserler yavaş yavaş yurda dönüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre sadece 2022 yılında 1121 tarihi eser Türkiye'ye getirildi.

İşte bu alkışı hak eden bir başarı.







Örneğin Karaman'daki Sidamara Antik Kenti'nde 140 yıl önce Sidamara lahdinin eksik parçası Eros başı, Londra'daki Victoria&

Albert Müzesi'nden getirilerek yeniden yerine kondu.

ABD'ye kaçırılan Lucius Verus heykeli, Attis ve Apollon heykelcikleri, Kusura tipi idol yeniden Türkiye'ye kazandırıldı.

Yine ABD'de 14'ü milyarder Michael Steinhardt'ın antik sanat eseri koleksiyonunda yer alan 28 eserin de Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Asıl kıymetli eserler ise British Museum, Louvre Müzesi, New York Metropolitan Müzesi ve Bergama Müzesi'nde (Almanya'daki) sergileniyor.

Ne yazık ki, bazı eserler Osmanlı'nın son döneminde resmi onaylı bir şekilde dışarıya çıkarıldı.

Ancak onayı alınmış eserlerle birlikte kaçırılanlar da var!

Her tarihi eser çıkarıldığı yerde sergilenmeli. Bu konuda diplomatik ve hukuk mücadelesinin yanı sıra sosyal medya kampanyaları da düzenlenmeli.

Böylece kültür hazinelerimizi kaçıranların üzerindeki baskı artar!