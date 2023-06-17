Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın peş peşe müjdesini verdiği 'Gabar- Cudi' petrolünde günlük çıkarılan varil sayısı 15 bine dayanırken, Şırnak- Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmaları başlatıldı.

Bestler Dereler bölgesinde de ön çalışmalar yapılıyor.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberinde de belirttiği gibi Berat Albayrak'ın enerji bakanı olduğu dönemde petrol arama çalışmalarına hız verilmişti. Şimdi bu çalışmaların meyvelerini topluyoruz.







"Tam da seçim yaklaşırken yine mi petrol bulduk" diye dalga geçenler Şırnak-Hakkari arasında açılan petrol kuyularına gidip baksınlar!

Arap petrolü kalitesinde petrol çıkarıyoruz artık.

Kato Dağı'ndan eskiden terör haberleri gelirdi. Şehitlerin kanıyla sulanan bu dağın eteklerinde şimdi bölge halkını hızlıca kalkındıracak petrol yatakları keşfediliyor.







Güneydoğu yamaç paraşütünden, raftinge, organik tarımdan uluslararası spor karşılaşmalarına kadar birçok alanda hızlı bir atılımın içinde.

Oto yollar, altyapı ve konut projeleriyle Güneydoğu adeta yeniden doğuyor.

Hiç konuşulmuyor ama hükümet önce yıllardır kanayan yara olan PKK terörünü bitirdi, şimdi de bölgeyi enerjiden turizme, tarıma kadar birçok alanda atağa kaldırdı.

Bölge halkı da bu gelişmeyi görüyor ve yaşıyor. Bu dev yatırımlar bölgenin refah seviyesini artırınca PKK bir daha bu topraklarda barınamaz!

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TİVİBU'NUN ARAYÜZÜ YENİLENDİ

Türk Telekom'un Tivibu'nun yeni arayüzünün tanıtımı için AKM'de düzenlenen etkinliğe basından yoğun bir katılım vardı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal konuşmasında iki yıldır süren Tivibu'nun teknolojik altyapısının dönüşümünü tamamladığından, yeni ara yüzün kullanıcı dostu olduğundan bahsederken TV izleme deneyimini yeni teknolojilerle kişiselleştirdiklerini belirtti.







Önal'ı kısa ve öz konuştuğu için kutlarım. Bu tarz etkinliklerde bazı CEO'lar konuşmayı çok uzatıyor!

Önal son dönemde yurtdışındaki teknoloji CEO'larına benzer bir profil çiziyor. Bir imaj ekibi ile çalışıyor mu, merak ettim doğrusu.

Şirketin sunumlarında, farkındalık kampanyalarında, yardım projelerinde ekibiyle birlikte hep sahada yer alıyor.

Altyapı çalışmalarına destek veren Çin'in teknoloji devi ZET'in Yönetim Kurulu Başkanı Aiguang Peng de gecede bir konuşma yaptı.



KİŞİSELLEŞTİRME ÖZELLİĞİ

Tivibu'nun önemli bulduğum kişiselleştirme özelliğine dönelim. Artık insanların neyi ne zaman izleyeceğine karar verdiği bir dönemdeyiz.

İşte Tivibu da en basit tabirle dijital platform yayıncılığı yaparken klasik TV deneyimini modernize ediyor.

Örneğin bir TV programını tam yedi gün geri alarak izleme seçeneğini sadece Tivibu sunuyor.

Durdur izle, yapay zeka destekli izleyici profiline göre içerik sunma, kişiye özel kanal ve menü özellikleri, ebeveynlerin çocukların neyi ne zaman izleyeceğine karar verme, çevrim dışı izleme, IMDB puanına göre film, dizi seçenekleri gibi birçok özellik sunuyor.

Etkinlikte ayrıca yeni yaşam kanalı Tivilife da duyuruldu. Gezi, yemek, belgesel ve hobi içerikli birçok yayın var.

Özetle Tivibu'nun üç milyon abonesinin ilgisini çekeceği bir yenilenme sürecinden sonra atağa kalkacak gibi gözüküyor.

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AVRUPA SADECE İZLİYOR!

İtalya'ya gitmek için Libya kıyılarından denize açılan içi göçmen dolu bir tekne çarşamba günü Yunanistan'ın güneybatısındaki Pilos açıklarında batmıştı.

Şu ana kadar denizden 78 kişinin cesetleri çıkarıldı. Ne yazık ki, kayıplar korkunç boyuta ulaşabilir.

Teknede 100 kadarı çocuk 750 kişi olabileceği bildiriliyor.

Şu ana kadar 104 kişi kurtarıldığına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 600'ü aşabilir.







Avrupa bu insanlık ayıbına daha ne kadar devam edecek? ABD ve Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da uyguladıkları savaş politikaları, çıkardıkları iç savaşlar ve yarattıkları siyasi istikrarsızlıklarla milyarlarca insanı fakirliğe, açlığa mahkûm ettiler.

Şimdi de göçmenlerin Ege ve Akdeniz'de boğulup ölmelerini izliyorlar.

Türkiye'nin göçmenler konusunda yaptığı fedakârlıkları olmasa Avrupa göçmen yurdu haline gelecek ve Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacaktı.

Tüm bu iyiliklerimize rağmen bize destek olmayı bırakın vize işkencesi çektiriyorlar. Faturayı Türkiye ödüyor!

Bu insanlık ayıbının bitmesi için Avrupa'nın sağlam bir derse ihtiyacı var!

Türkiye'nin elinde büyük kozlar var ama sabrediyoruz. İnsanlık görevimizi yapıyoruz.

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OTOPİLOTUN KAZA BİLANÇOSU

Washington Post, Tesla'nın otopilot olarak bilinen sürücü destek sisteminin karıştığı kazalarla ilgili gerçekleri ortaya koyan çarpıcı bir rapor yayınladı.

2019'dan bu yana Tesla otomobillerin karıştığı ve kaza sırasında otomatik pilotun devrede olduğu 736 vaka var.







Otomatik pilot devredeyken yaşanan kazalarda ABD'de 17 kişi hayatını kaybetti.

Sayının artışının Tesla araçlarının satışının artmasıyla bağlantılı olduğunu söylüyorlar.

Elbette yeni bir teknoloji devreye girdiğinde kazalar yaşanabilir. Otomatik pilotun önlediği kazalar da var.

Bir alışma sürecine ihtiyaç var ama sadece ABD'de 17 ölüm yüksek bir rakam.