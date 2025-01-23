Bolu-Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken yine fırsatçılar ortaya çıktı.

Bolu'ya dışarıdan gelen bazı özel cenaze nakil araçları, hayatını kaybedenlerin ailelerinden 100 bin TL talep ediyormuş.

Bolu Belediyesi cenaze nakil işlemleri için ücret almıyor ama belediyenin sadece altı cenaze nakil aracı var.

Bir diğer skandal ise yangında 24 saatten fazladır çalışma yapan AFAD ekipleri, otelin yanmayan binasında konaklamak isteyince ücret talep edilmiş.

Grand Kartal Otel'e ait ve yangından etkilenmeyen binada konaklamak için hâlâ rezervasyon telefonları geliyormuş.

Bu nasıl bir para hırsı, açgözlülüktür?

İnsanların büyük acısı var, şehre uzak bir dağ başında zor durumdalar ve cenaze araç sahipleri kurbanların ailelerini kazıklamaya çalışıyor!

Bu faciadan sonra kış turizmi büyük darbe alır diye düşünüyordum.

Yanan otelin yanmayan binası için rezervasyon yapılıyor.

Pistlerde de insanlar kaymaya devam ediyor.

Yangında kusurlu işletme, gönüllü yardıma gelen AFAD'cılar biraz olsun dinlemek için istediği odadan para talep ediliyor.

Bu nasıl bir vicdansızlıktır?

Bunlar pencereleri kırıp çarşafları birbirine bağlayarak yangından kurtulanlardan da pencerelerin parasını isteyebilirler!

6 Şubat Depremi'nde de benzer fırsatçılıkları gördük.

Galatasaray- Dinomo Kiev maçından önce yas ilan edildi. Ülke otel yangının şokunu yaşarken Galatasaraylı futbolcular her golde çılgınlar gibi sevindi. Keşke yaşanan acıyı hatırlayıp heyecanlarını dizginleyebilselerdi.

"Tamam, futbol bu. O adrenalin ve stres altında sevinmek refleks gibi bir şey olabilir" diyeceğim ama Dinamo Kiev'li futbolcular birinci ve ikinci gollere neredeyse hiç sevinmediler.

"Geride oldukları için" diyorsanız yanılıyorsunuz.

81'inci dakikada neredeyse mucizevi şekilde maçı 3-3'e getiren golde de sevinmediler.

"Kalan süreyi düşünerek erken sevinmediler" diyorsanız, yine yanılıyorsunuz! Nedenini Dinamo Kiev futbolcusu Kristian Bolivar maç sonu şöyle açıkladı: "Türkiye'de yaşanan yangın faciası için üzgünüm gollere sevinmek çok içimizden gelmedi. Türk halkı için üzgünüm."

Helal olsun Ukraynalı futbolculara.

Suratımıza tokat gibi çarpan olaylar bunlar!

Elbette afetlerde, facialarda ülkece kenetlenip, yardım etmek için her şeyi yapıyoruz.

Özellikle doğal afetlerde toplumun çoğunluk gurur duyulacak refleksler gösteriyor.

Ama aramızda ciddi anlamda ahlaki erozyon ve yozlaşma yaşayanlar da var!

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İSVEÇLİ KATİLİMİZ DE OLDU

İstanbul-Kâğıthane'de bir site otoparkında kavga ettiği şahsı silahla sekiz yerinden vurup öldüren İsveçli Edijan V., öldürdüğü şahsın yanında bulunan kadını da darp ettikten sonra elektrikli skuterle kaçtı.

Ve çok geçmeden katil yakalandı.

Her gün cinayetler işleniyor ama Kâğıthane'deki olayı özel kılan katilin İsveçli olması!

Bir İsveçli İsveç'ten gelecek İstanbul'da otoparkta bir insan öldürecek ve bir kadını darp edecek vs. bunun olasılık ihtimali çok düşük!

İsveçliler sarı saçlı, mavi gözlü, sağlıklı, eğitimli ve modern insanlar değil miydi?

Edijan V. sen nasıl bir İsveçlisin? Yakışıyor mu sana?

Eğer Edijan V. Balkan kökenli değilse bu olay, 'Gibi' dizisinde Erasmus programıyla İstanbul'a gelen Lucas adlı Hollandalı öğrencinin yamyam çıkıp, Ersoy'un babaannesini yemesi gibi absürt, trajik bir cinayet kategorisine girer.

Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim.

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TAŞERON TETİKÇİLER

Türkiye'den bir ilginç haber daha;

Fransa'da yaşayan Kamil A., kızına cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı akrabası İdris A.'yı Türkiye'de vurmaları için 60 bin euroya üç tetikçiyle anlaştı.

Üç tetikçi ise 600 bin liraya 8 ayrı tetikçi tuttu, iyi mi?

İdris A.'nın geçtiğimiz ay Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki evine geldiğini öğrenen tetikçilerden üçü evin kapısına iki el ateş ederek kaçtı.

Aynı ay içinde çeşitli tarihlerde İstanbul'dan Bursa'ya gelen üç ayrı grup, İdris A.'nın otomobilini kurşunladıktan üç gün sonra da evden çıktığı sırada bacaklarına ateş edip kaçtılar.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eden Bursa polisi, 11 tetikçiyi birden yakalayıp gözaltına aldı.

Fransa'da bulunan Kamil A. hakkında da 'azmettirme' suçundan gözaltı kararı verildi.

Vuracağın adamın önce evini, sonra arabasını neden kurşunlarsınız? Üç tetikçi, bacaktan vurmak gibi küçük bir iş için neden kurbanda danaya girer gibi sekiz tetikçi birden kiralar?

Taşeron tetikçi çalıştırmaya benziyor bu?

11 tetikçiyle, Meksika'da Kartel çiftliği basarsın!

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SPORUN HER ALANINDA…

Fenerbahçe kadın basketbol takımı EuroLeague Women'da 2022-23 sezonunda şampiyon olmuştu.

Fenerbahçe erkek basketbol takımı da 2017'de Euro- League'de şampiyonluk yaşamıştı.

Böylece sarı lacivertliler, Euroleague'de hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyonluk yaşayan ilk kulüp olmuştu.

Fotoğrafta 20.01.2025 tarihli Avrupa basketbol sıralamasında hem kadınlar hem de erkeklerde ilk 10 kulüp tablosunu görüyorsunuz.

Hem kadınlar hem de erkeklerde Fenerbahçe birinci sırada.

Bu tablo futbolda Şampiyonlar Ligi'ne eş değer.

Bu sene de her iki şube EuroLeague'i kazanırsan uzun yıllar kırılamayacak bir rekora imza atmış olacaklar.

Kadın voleybolunda da Fenerbahçe'nin birçok uluslararası şampiyonluğu var.

Fenerbahçe, futbol, basketbol, voleybolun dışında, bokstan atletizme birçok farklı dalda en çok olimpiyat sporcusu yetiştiren kulüp.

Fenerbahçe, Türkiye'de spora en çok hizmet eden, spor kültürünü, olimpiyat ruhunu geliştiren, en başarılı kulüp.

Fenerbahçe gibi komple spor kulübü denince akla ilk Real Madrid ve Barcelona geliyor ama bu iki dev kulüp bile sarı lacivertlilerin gerisinde.

Fenerbahçe'nin hem erkekler hem kadınlarda basketbol ve voleybolda ellediği ettiği başarılar, birçok dalda sürekli olimpiyat sporcusu yetiştirmesi vs. bunun dünyada bile fazla örneği yok.

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Altyazı

"Bazı insanlar, dünyanın alevler içinde kalışını seyretmek ister." (The Dark Knight)