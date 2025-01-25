79 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'de yangın alarmının çalışmadığı, duman detektörleri ve otomatik yangın söndürme sistemleri gibi temel güvenlik önlemlerinin eksik olduğu tespit edilmişti.

Yangın merdivenlerinin yetersizliği ve acil çıkış işaretlerinin bulunmaması da facianın yaşanmasında etken rol oynamıştı.

Şimdi ise oteldeki yangın merdivenlerinin halılarla kaplı olduğu ortaya çıktı, iyi mi?

Böylece insanların tahliye edilmesi gereken yeri de alevler sardı.

Bu yüzden insanlar tek kurtuluş olarak camlara yöneldiler. Geceliği 1000 dolar olan böyle lüks bir otelde ortaya çıkan ihmaller akıl alır gibi değil.

Acil çıkış levhaları kaç para ki?

Yangına karşı en ucuz ve temel güvenlik önlemleri almayı umursamayan otel yönetimi, parayı sahibi oldukları diğer otele kötü hava şartlarında geçiş yapılması için tünel yapmaya harcamış.

12 katlı otelin son iki katının kaçak yapıldığı halde işletme ruhsatının iptal edilmemesi de yetkililerin ihmali!

Özetle Grand Kartal Otel çıra gibi yanmak ve içeridekilerin kaçmasına izin vermemek için küçük bir ihmali, bir kıvılcımı beklemiş yıllarca.

Bu faciadaki sorumlu herkes tutuklu yargılanmalı ve gereken en ağır cezalar verilmeli.

Toplum olarak balık hafızalıyız. Yangın, sel, deprem gibi felaketlerde can kaybından sorumlu olan kişiler hak ettikleri cezaları çekmiyorlar.

Kahramanmaraş depreminde insanlara mezar olan çürük ve mimari açıdan hatalı binaları yapanlardan bazılarının serbest kaldıklarını haberlerde okuyoruz!

Bu da adalete olan güven duygusunu zedeliyor.

Yangın tüpüne, otomatik söndürme sistemine, uyarı levhalarına para yok ama tünele para var öyle mi?

Bu sefer ölen öldüğüyle kalmasın.

Facialara neden olan hataların tekrar tekrar yapılmaması için ibretlik cezalar verilmeli!

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BARBARLIK İÇİN ARAÇTAN İNEN YANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafikte vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan davranışlara yönelik yaptırımların artırılacağı mesajını verdi.

Artık saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüler, ehliyetlerine el konması da dahil olmak üzere ağır yaptırımlara tabi tutulacak.

Ayrıca, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zaruri haller dışında olay yerinin terk edilmesi de ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Düğün ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarının da cezaları önemli ölçüde artırılacak.

Böylece trafikte yaralanmalara ve ölümlere neden olan üç temel sorunla ilgili çok yerinde kararlar alınmış olacak.

Artık barbarlık için araçtan inenler, silahla havaya ateş açanlar ve kazaya neden olup kaçanlar yandı demektir!

Elbette yeni kurallar kâğıt üstünde kalmayıp uygulanırsa işe yarar.

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KİMSE YAŞINA İNANMIYOR

'Mary Poppins' filminin yıldızı Dick Van Dyke'nın 99 yaşında olduğunu kimse inanmıyor.

Amerikalı ünlü aktörün 99 yaşında kariyerine devam etmesi, fit bir vücuda ve berrak bir akla sahip olması eşine az rastlanan bir olay.

Peki, bu nasıl mümkün oldu?

Dyke gizemli bir sırrı olmadığını şöyle açıklıyor:

"Ben her zaman haftada üç gün egzersiz yaparım. Hâlâ spor salonuna gidiyorum ve sanırım bu yüzden yaşıtlarım gibi değilim."

Ama Dyke sonradan spora başlayanlardan değil! Gençken de düzenli egzersiz yapıp, ayrıca yüzüyormuş ve sonra da güzel bir uyku çekiyormuş.

Dyke belki de kaliteli bir genetik mirasa sahip. Muhtemelen stressiz, huzurlu yaşıyor ve aktif sosyal bir yaşamı var.

Bu özelliklere sahip olmak için maddi kaynağa da ihtiyaç yok.

Sporu günlük hayatın rutini yapıp, stresten uzak durmak, sağlıklı beslenmek insan ömrünü uzatıyor.

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OSİMHEN BURAYI NİJERYA MI SANDI?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, önceki gece arkadaşları ile gittiği eğlence mekânı çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen habercileri görünce çok sinirlenmiş.

26 yaşındaki futbolcu, TV100, Posta ve Sabah gazetesi muhabirlerine önce hakaretler etmiş, sonra da saldırmış.

Yaşananları Sabah Gazetesi'nden Evren Abdullahoğlu'nun haberinden öğrendik. Evren ve meslektaşlarına geçmiş olsun.

Kameraları da yumruklayan Osimhen, görüntülerin silinmesini talep etmiş.

İngilizce olarak, "Bu görüntüleri bir yerde görürsem sizi mahvederim" diye tehditler savurmuş. Arkadaşları saldırıya dahil olmuş. Tehditleri bir işe yaramayınca yıldız golcü, gazetecilere rüşvet teklif etmiş!

Osimhen, Türkiye'yi kendi ülkesi Nijerya ile karıştırdı galiba.

Kendisine gösterilen büyük sevginin gazetecilere saldırmasının görmezden gelineceğini mi düşünüyor acaba? Elbette futbolcular da eğlenecek. Belki de ünlü futbolcu, son haftalarda kendisinden beklenen golleri atamamasının özel gece hayatına bağlanmasından endişe duydu.

Osimhen sahadan göründüğü kadarıyla samimi, içten bir insan. Sakin kafayla yaptıklarının hata olduğunu anlayıp ve meslektaşlarımızdan özür dileyeceğini tahmin ediyorum.

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10 GÜNDE 3 DERBİ!

Avrupa kupalarında oynanacak bir maç kaldı ama birçok takımın gruptan çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Play-off turuna son sıradan katılacak takımın bile kupa kazanma şansı var!

Kura dengesizliği dışında yeni formatın heyecan artırdığını düşünüyorum.

Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ilk sekizin dışında kalırsa, Fenerbahçe ise play-off turuna kalırsa ve kurada eşleşirlerse 10 günde üç tane Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yaşanabilir. Bence üç maçı da kaybeden teknik direktör adayı terk eder!

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Altyazı

"Mutluluk bir kez daha boşu boşuna kapımı çaldı. Duymamıştım önceleri, şimdiyse takatim yok." (Ekmek ve Laleler)