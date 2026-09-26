İspanya'da düzenlenen 74. San Sebastian Film Festivali'ne katılan 62 yaşındaki Brad Pitt genç ve fit görünümüyle dikkat çekti.

X'te Pitt'in bu genç haliyle ilgili bazı esprili yorumlar yapıldı:

■ "Bu nasıl 62!"

■ "Üzerindeki ceket bile daha yaşlı."

■ "Adam yaşlanmıyor. Bu nasıl genetik"

■ "Karizmanın öz hali" Pitt, 'Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi' filminde canlandırdığı yaşlı doğup zaman geçtikçe gençleşen Benjamin karakterini sanki gerçek yaşama uyarlamış gibi duruyor, değil mi?

Peki, Pitt nasıl böyle genç görünebiliyor?

Bu konuyu biraz araştırdım ve şu sonuçlara vardım:

■ Pitt'in en önemli gençlik sırrı zararlı alışkanlıklarından vazgeçmesi. Ünlü aktör, hayatının dönüm noktalarından biri olarak alkolü ve sigarayı uzun süre önce bırakmasını gösteriyor.

Hatta bir süre önce 'Adsız Alkolikler' toplantılarına katıldığını açıklamıştı. Alkolün vücuttaki iltihaplanmayı, yüzde su tutulumunu (ödemi) ve cildin kuruyarak erken yaşlanmasını tetiklediği bilindiği için bu karar, Pitt'in genç kalmasındaki en büyük etkenlerden biri oldu.

■ Ünlü aktörün beslenme düzeninin temelini işlenmemiş, saf gıdalar oluşturuyor.

Hazır gıdalardan, paketli atıştırmalıklardan ve ilave şekerden kesinlikle kaçınıyor.

■ Pitt kütlesini korumak ve yağ oranını düşük tutmak için öğünlerini protein ağırlıklı planlıyor. Yağsız tavuk göğsü, balık, yumurta beyazı, yulaf, esmer pirinç ve kinoa gibi kaliteli karbonhidratları tercih ediyor.

■ Ayrıca metabolizmasını sürekli canlı tutmak ve kan şekerini dengelemek adına gün içine yayılmış küçük porsiyonlar halinde besleniyor.

Çoğu dönemde ara öğün olarak protein shake'ler, kuruyemişler ve taze meyveler tüketiyor.

■ İki Oscar'lı aktörün spor rutini de rastgele değil, oldukça sistemli ve 'Body-Part Split' denilen ağırlık antrenmanlarıyla dolu. Antrenmanlarını haftanın günlerini farklı kas gruplarına bölerek yapıyor. Örneğin pazartesi günleri göğüs, çarşamba günleri omuz çalışıyor. Böylece kasların dinlenmesine ve maksimum verimle çalışmasına olanak tanıyor.

KOMBUCHA ÇAYI

■ Pitt, elbette sadece ağırlık çalışmıyor.

Vücut yağ oranını minimumda tutmak için koşu bandında yüksek şiddetli ve aralıklı antrenmanlar yapıyor. Ayrıca kardiyo ve esneklik egzersizleri yapıyor.

■ ABD'li ünlü aktör kariyeri boyunca canlandırdığı roller gereği geçmişte boks, dövüş sanatları ve kılıç dövüşü gibi alanlarda yoğun eğitimler almıştı.

Bu tarz fonksiyonel antrenmanlar onun sadece kaslı değil, aynı zamanda çok çevik ve atletik kalmasını sağladı.

■ 62 yaşındaki oyuncu cilt elastikiyetini korumak ve hücresel yenilenmeyi desteklemek için gün boyunca yüksek miktarda su tüketiyor. Alkolün yerine kombucha çayı, matcha çayı ve maden suyu gibi sağlıklı alternatifler tercih ediyor.

Böyle sıkı antrenmanlar ve sağlıklı diyetler yapmak için sağlam bir iradeye ve motivasyona da ihtiyaç var.

Pitt, parayı oyunculuk ve görünümünden kazandığı için görünümüne maddi ve manevi büyük bir yatırım yapıyor.

Yani haftanın altı günü çalışan, sabah erkenden metrobüs kuyruğuna girip güne poğaça yiyerek başlayan ve ayın sonunu zor getirenler için kombucha çayı içmek, protein ağırlıklı beslenmek, dövüş sporları yapmak vb. şeyler kulağa biraz komik geliyor, farkındayım.Yine de elimizden geldiğince sağlıklı yaşamak gerekiyor. Pitt'in sağlıklı yaşam sırlarından belki size uygun olanlar vardır.

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HİBRİT ÇALIŞMA RESMİYET KAZANDI

Hibrit çalışma modeli, Türkiye'de artık mevzuat zemininde de açık biçimde tanımlandı.

25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, işin bir bölümünün ofiste, bir bölümünün uzaktan yürütülmesine hukuki çerçeve getirdi.

Böylece çalışan ile işveren arasında hibrit çalışma modeli üzerinde anlaşılabilmesinin önü açıldı.

Çalışanın hangi günlerde ofiste, hangi günlerde uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri iş sözleşmesinde açıkça belirlenecek.

Bu modelin avantajları ve dezavantajları var.

■ Çalışma günleri ve saatlerinin iş sözleşmesinde netleşmesi, hem işveren hem de çalışan için belirsizlikleri ortadan kaldırır ve olası uyuşmazlıkları önler.

■ Belirli günlerde evden çalışmak, trafikte geçirilen süreyi azaltarak gün içinde kişisel zamana alan açar.

■ Ulaşım, yemek ve benzeri günlük masraflarda çalışanlar için tasarruf sağlar. Şirketler de ofis giderlerini düşürmüş olur.

■ Evden çalışılan günlerde ofis içi dikkat dağıtıcı unsurların (toplantılar, gürültü vb.) olmaması, odaklanmayı ve verimli çalışmayı artırır.

Bu modelin dezavantajları ise şöyle:

■ İş ve özel yaşam dengesinin evden çalışılan günlerde kaybolabilmesi, fazla mesai yapma eğilimini artırabilir.

■ Ekip içi iletişimin dijital ortama kayması, şirket kültürünün zayıflamasına ve çalışan aidiyetinin azalmasına yol açabilir.

■ İşverenler açısından performans takibinin ve süreç yönetiminin standardize edilmesi ofis düzenine göre daha zor olabilir.

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UMARIM ŞAKADIR!

Erzurum'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda, sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek amacıyla sokaklarda beslenmesinin il genelinde yasaklanmasına karar verildi.

Böylece Erzurum'da Hayvanları Koruma Kurulu hayvanları korumama karar aldı!

Bu sorunda hiç suçu olmayan taraf sokak hayvanlarıdır.

Yıllar öncesinden kısırlaştırma yapılmalıydı!

Sokak hayvanlarına mama verilmesini önlemek onları aç bırakmaktır.

Şimdi sokakta kediye mama verene ceza mı kesilecek?

Umarım bu karar kötü bir şakadır.

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İZ BIRAKAN SÖZLER

"Zamanınızı sizi koşulsuz seven insanlara harcayın, yalnızca şartlar uygun olduğunda sizi sevenler için israf etmeyin" (Erich Fromm)