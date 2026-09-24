Yukarıdaki başlığı görüp, her gün sosyal medyaya düşen trafik kavgalarını hesaba katıp bu ülkenin Türkiye olduğunu düşünenler olabilir.

İyi haber: Henüz birinci sırada değiliz.

Uluslararası bir araç kiralama platformu, tatilcilerin yurt dışı seyahatlerinde karşılaştığı sürüş alışkanlıklarını inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi.

Turistlerin farklı ülkelerdeki deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlanan raporda, direksiyon başında en fazla kural dışı ve saldırgan tavırla yüzleşilen ülkenin İtalya olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya dahil olan katılımcıların yüzde 23'ü gibi yüksek bir bölümü, İtalya yollarında seyahat ederken tehlikeli, düzensiz ve kurallara aykırı sürüş eylemleriyle karşılaştığını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 11'i ise trafikte en öfkeli ikinci ülke olarak İngiltere'yi seçti.

Londra, turistlerin araç kullanırken en çok zorlandığı şehirler arasında öne çıktı.

Listenin üçüncü basamağında ise yüzde 9 oy oranıyla Amerika yer aldı.

Sıralamanın 4. basamağını, yüzde 5'erlik oran kaydeden Fransa ve Avustralya paylaştı.

Ankete katılan turistlerin yüzde 4'ü, seyahatleri sırasında Türkiye kara yollarında agresif sürücü davranışlarıyla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Türkiye, bu oranla İspanya ile aynı sırayı paylaşarak listenin 5. basamağında yer aldı.

Beşinci sırada olmamız ve trafikte İngiliz ve Fransızlardan daha az öfkeli olmamız beni şaşırttı doğrusu!

Ya ankete katılanların çoğunluğunun yolu hiç Türkiye'ye düşmedi ya da kendimizi kötülemede bizim üstümüze yok!

Sosyal medyaya yansıyan trafik kavgalarını abartıyor muyuz yoksa?

Bu konuda gerçekten kararsız kaldım.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 56'sı, dönüş yaparken veya şerit değiştirirken sinyal lambasını kullanmamanın tahammülü en çok zorlayan kusur olduğunu dile getirdi.

Ankette yer alan diğer şikâyetler arasında yüzde 46 ile takip mesafesini hiçe sayıp öndeki aracı çok yakından takip etmek ikinci sırada geldi.

Ben de en çok sinyal vermeyenlere öfkeleniyorum. Sinyal vermek çok basit ve kazaları önleyen bir eylem.

Ancak bazıları galiba araçlarda sinyal çubuğunun olduğundan habersiz.

***



ÇAYI SOĞUK SUYLA DEMLEYİN!

Millî içeceğimiz çayı ilk kez soğuk suyla demleyen birine rastladım.

Yıllardır çay ocağı işleten Şaban Göğne, sosyal medyada şu ilginç açıklamayı yaptı:

"Sıcak suyla demlenen çay erken çöküyor ve erken bayatlıyor.

Biz soğuk suyla çay demlemeyi tercih ediyoruz.

Bunun nedeni, soğuk suyla demlenen çayın daha geç bayatlaması. Yavaş yavaş buharda piştiğinden demini güzel alıyor ve lezzetli oluyor. Ama soğuk suyla yavaş yavaş demlenen çay buharla ancak 40-45 dakikada kıvamını buluyor." Göğne'ye göre çayı soğuk suyla demlemek için de çay ocaklarındaki gibi demliğin altında büyük bir kaynar su haznesi olmalı.

Evde bu yöntemi uygulamak zor ve daha çok zaman alır. Ama merak edenler büyük çaydanlığın buharıyla demlikteki soğuk suyu yavaş yavaş ısıtabilirler.

Göğne'ye göre evde çay demlenirken yapılan en büyük hata; demliğe önce çay konulup sonra da üzerine kaynar su dökülmesi. Önce kaynar suyu demliğe koyup sonra üzerine kuru çayı koymak gerekiyormuş.

Bence kaliteyi asıl artıran, çay yapraklarının elle toplanması.

Ülkemizde genelde çay yaprakları makasla hasat ediliyor. Ama diğer birçok ülkede çay elle toplanıyor.

En taze ve kaliteli sürgünler, iki yaprak ve bir buçuk filiz standardına dikkat edilerek parmak uçlarıyla koparılır.

Elle toplamada sadece uygun olgunluğa erişmiş yapraklar seçildiği için üretilen çayın lezzeti ve aroması çok daha yüksek oluyor.

Elle toplamak daha çok iş gücü gerektirdiği için ülkemizde genelde tercih edilmiyor.

Çayı en çok tüketen ülke olmamıza rağmen çayın elle toplanmasının teşvik edilmemesine şaşıyorum.

***



YAPAY ZEKA SAVAŞ BAŞLATIYORMUŞ!

CNN'e bilgi veren ABD'li dört kaynağa göre, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının yoğun olarak devam ettiği 2026 yılının bahar aylarında ABD ordusu içerisinde önemli bir istihbarat raporu ortaya çıktı.

Raporda Orta Doğu'daki bir Çin gemisinin İran'ın nükleer silah programının bileşenlerini taşıdığı belirtiliyordu.

Bunun üzerine ABD ordusu söz konusu gemiyi "askeri" olarak durdurmak için harekete geçerken, planlanan operasyondan hemen önce yetkililer, en son hazırlanan raporun daha derinlemesine incelenmesini talep etti.

ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı analisti tarafından hazırlanan raporun yapay zekâ yardımıyla oluşturulduğu ve analistin kullandığı bir sohbet robotunun geminin taşıdığı malzemeyi yanlış tanımladığı ortaya çıktı.

Kaynaklardan biri raporu, "Tamamen yanlıştı, neredeyse bir savaşa yol açacaktı" sözleriyle niteleyerek, ABD'nin Çin gemisine karşı düzenleyeceği operasyonun iki ülke arasında silahlı çatışmaya dönüşme riskine dikkat çekti.

Yoksa yapay zekâ halüsinasyon mu gördü?

ABD ordusunda yapay zekâ, istihbarat analizinin yanı sıra saldırı hedeflerinin belirlenmesinde de kullanılıyor.

Eğer yapay zekâ halüsinasyon görüyorsa yanlış hedef seçimi yapabilir.

Claude yapay zeka modeli, Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne yol açan operasyon da dahil olmak üzere, İran'a yönelik saldırılarda aktif olarak kullanılmıştı.

Bu yapay zekânın Minab'da çoğunluğu çocuk 168 kişinin öldüğü okul saldırısına katkıda bulunduğu öne sürülmüştü.

Suçu yapay zekâya da atmış olabilirler.

Yapay zekâ şirketlerinin "Yapay zekâ çok hızlı gelişti, insanlığı tehdit eder boyuta ulaştı. İlerlemeyi yavaşlatalım" önerisi sanırım yukarıda bahsettiğim yanlış analiz raporuyla daha da önemli hale geldi.

Artık yapay zekânın yanlış analiz yaparak büyük bir savaşı başlatma olasılığını da hesaba katmamız gerekiyor.

***



İZ BIRAKAN SÖZLER

"Daha iyisini kurabilmek için kurmayı yeni bitirdiğimi yıkma cesaretini gösterebilmeliyim." (İki Yeşil Susamuru)