Şu an yaşayan en başarılı Türk sporcusu kim? Real Madrid'de harikalar yaratan Arda Güler mi?

NBA'de fırtına gibi esen Alperen Şengün mü?

İkisi de değil.

Bence şu an yaşayan en başarılı Türk sporcusu, satrançta 'Büyükusta' unvanını alan Yağız Kaan Erdoğmuş.

Erdoğmuş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde oynadığı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Dünya satranç sıralamasında ilk 20'ye girdi.

'Büyükusta' unvanı, Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından seçkin satranç oyuncularına verilir.

Dünya Şampiyonu dışında, 'Büyükusta' bir satranç oyuncusunun ulaşabileceği en yüksek unvandır.

Satrancın yaşayan efsanesi Norveçli Magnus Carlsen, şu sözleri boşuna söylememiş:

"Erdoğmuş gerçekten, gerçekten çok iyi. O yaşta neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir seviyede. Dünyanın gördüğü en iyi 14 yaşındaki oyuncu." Erdoğmuş'un güncel ELO puanı 2723,2. Bu puan da onu Dünya sıralamasında 19'uncu yapıyor.

Bu 15 yaşında erişilmesi neredeyse imkânsız bir başarı aslında.

Satrançta dünya şampiyonu çıkarmak ülkeler için çok büyük bir prestij.

Rusya (ve eski Sovyetler Birliği), Mikhail Botvinnik, Vasily Smyslov, Boris Spassky, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik ve Alexander Alekhine gibi yedi şampiyon çıkararak bu alanda açık ara birinci.

Satrancın doğduğu ülke Hindistan ise iki şampiyon çıkardı.

ABD bile Sovyet hegemonyasını bir kez yıkabilen Bobby Fischer efsanesini çıkarmıştı.

Çin de bir kez Ding Liren ile bu başarıyı elde etti.

Üç Olimpiyat altın madalyası ve yedi Dünya şampiyonluğu bulunan Naim Süleymanoğlu bence şu an gelmiş geçmiş en başarılı Türk sporcusu.

Ancak satrançta resmi olarak "Dünya Şampiyonu" unvanını taşımak, futbolda Ballon d'Or kazanmaktan ya da teniste aynı yılda tüm Grand Slam'leri domine etmekten daha az kişiye nasip olmuş bir başarıdır.

Diğer sporlarda her yıl veya her olimpiyatta onlarca sıklette, kategoride veya farklı organizasyonlarda onlarca dünya şampiyonu çıkar. Satrançta ise tüm dünyada, tüm yaş gruplarında aynı anda sadece bir tane Klasik Dünya Şampiyonu bulunur.

Tarih boyunca bu unvanı sadece 18 kişi alabildi.

Kasparov, Fischer, Carlsen gibi satranç şampiyonları sadece birer sporcu değil, küresel düzeyde 'insan zekâsının zirvesi' olarak kabul gören kültürel ikonlara dönüştü.

Erdoğmuş, şu anki gelişim hızıyla geleceğin en güçlü 2-3 dünya şampiyonu adayından biri olarak kabul ediliyor.

Erdoğmuş'un kariyeri boyunca en az bir kez Klasik Satranç Dünya Şampiyonu olma ihtimali yüzde 29 ile yüzde 35 bandında gösteriliyor.

Yani yakın gelecekte bir Türk'ün 'insan zekâsının zirvesi'ne ulaşma ihtimali var.

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KİRALADIKLARI EVLERE ÇÖKEN ÜNLÜLER!

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, İstanbul Levent'te oturduğu daire için ev sahibiyle kira anlaşmazlığı yaşıyordu.

Koç 2019 yılından bu yana oturduğu daire için en son 85 bin lira kira ödüyordu.

Ev sahibi Güneş B. ise 2024 yılı itibarıyla kira bedelinin 350 bin liraya çıkarılmasını talep etmişti.

"Kira 85 bin TL'den 350 bin TL'ye çıkartılır mı? Yok, böyle insafsızlık" dediğinizi duyar gibiyim.

Ama mahkeme geçtiğimiz günlerde Güneş B.'yi haklı buldu ve evin aylık kirasının 324 bin liraya yükseltilmesine hükmetti. İstanbul Riva'da kendisine yaklaşık 65 milyon TL değerinde villa alan Oğuzhan Koç meğer Levent'te çok değerli bir daireye 85 bin TL kira ödeyip çökmüş!

Yıllardır dairenin hak ettiği kira bedelinin çok çok altında ödeme yapıyormuş. Ev sahibinin 2019 yılından beri kira kaybı ne kadardı acaba? Birçok ünlü ekranda gözüktüğü gibi değil aslında.

Örneğin ünlü diyetisyen Dilara Koçak da 25 bin TL kira verdiği Göktürk'te 3 dönüm arazi içinde bulunan evden çıkmamak için mahkemelik olmuştu.

Ünlü futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu da kiracı olduğu evden çıkmak için fazla para talep etmesi yüzünden Etiler'de büyük bir sitenin kentsel dönüşüme girmesine engel olmuştu. Ha keza Feraye Tanyolaç da sadece 11 bin lira kira ödediği Bebek'teki evine zam yapılmaması için "Pireli evde oturuyorum" diye savunma yapmıştı.

Defne Samyeli de oturduğu villanın aidatlarını ödemeyip ev sahibini zor durumda bırakmıştı.

Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlıkları yüzünden on binlerce dava açıldı. Kira tartışması yüzünden bazen cinayetler işleniyor. Kira sözleşmeleri ve tarafların haklarını belirleyen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 299. ve 378. maddeleri günümüz şartlarını tam karşılamıyor ve bazı adaletsizliklere yol açıyor.

Bu maddeler gözden geçirilmeli!

Ne konut sahibi haksız kira artışı yapabilsin ne de kiracılar ederinden çok düşük kira ödeyerek evlere çöksün!

Kiracı ve konut sahiplerinin eşit haklara sahip olduğu, her şeyin net bir şekilde belirlendiği bir kanun çıkarılmalı.

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SEPETTEKİ ÇÜRÜK ELMALAR!

Kaza yapan vatandaşların verilerini çalarak 15.600.000.000 TL vurgun yapan 'hasar danışmanlık' çetesine operasyon düzenlendi.

Aralarında kolluk görevlileri, avukatlar ve sigortacıların da olduğu 825 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskın yapıldı.

Yani kaza yaptığınızda hemen sizi sigorta şirketi adı altında dolandırıcılar arıyordu ya...

O dolandırıcıların arasında kolluk görevlileri, avukatlar ve sigortacılar da varmış!

Kimlik, banka hesabı ve tapu bilgisi içeren birçok dolandırıcılığın arkasında da özel ve kamu kuruluşlarındaki bazı çalışanlar var.

Sepetteki bu çürük elmalar temizlenmeli!

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İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Babacığım, mezarımı toprakla örttükten sonra üzerine bir ekmek kabuğu ufala. Serçeler gelir, seslerini duyar, yalnız olmadığıma sevinirim." (Karamazov Kardeşler)