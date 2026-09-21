Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran Alman turistin kullandığı otomobile bir yolcu minibüsü arkadan çarptı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, minibüs şoförü "Birden önümde duruverdi" diyerek turisti suçladı, iyi mi?

Alman turist muhtemelen hayatında ilk kez böyle bir kaza yaşamıştır.

Dün Sabah gazetesinin değerli yazarı Melih Altınok, Amasya'da yaşanan benzer kaza için şöyle yazdı:

"Kayıtlara geçsin... Şimdiye kadar ilkesel olarak cezanın çözüm olmadığını savunuyordum; artık cezanın bal gibi işe yaradığını, hatta başka bir yol olmadığını düşünüyorum.

Çünkü trafik cezalarının ağırlaştırılmasının ardından trafikte kaynak yapıp sırasını bekleyenlerin hakkına girenlerin, deli danalar gibi milletin aracını yumruklayanların, makas atanların vs. azaldığını görüyoruz." Altınok çok haklı. Ne yazık ki, halkımız cezadan anlıyor.

Asıl tehlike ise yaya geçitlerinde yayalara yol verilirken kazaların artması!

Şoförler "Durursam arkadan vururlar mı, arkamdaki beni geçip yayayı ezer mi" hesabı da yapmak zorunda artık!

Yayalarda "Artık ceza var, duruyorlar" düşüncesinin oluşması da büyük tehlike!

Yaya geçidinde bile çevre kontrolü yapılmadan karşıya geçilmemeli! Burası Türkiye! Önerim ise şu; her yaya geçidine ayrıca hız kasisi konulmalı!

UĞURCAN'IN SUÇU NE?

Trabzonspor taraftarının Galatasaray karşılaşmasında eski kalecileri Uğurcan Çakır'ı maç boyunca protesto etmelerine anlam veremedim.

Trabzonspor'a 35 milyon Euro kazandıran ve son maçta dört gol yiyen Uğurcan'dan daha fazla ne bekleniyor?

27 yaşındaki Uğurcan'ın şu an normal piyasa değeri 15 milyon Euro.

Hadi yerli statüsünde olduğunu ve yabancı kontenjanına (+1) avantaj sağladığını hesaba katarsanız Türkiye şartlarında 17-18 milyon Euro edebilir.

35 milyon Euro ile Trabzonspor önemli transferler yaptı. Uğurcan'ın gidişi, Andre Onana gibi değerli bir kalecinin düşük bir bedelle Trabzon'a gelmesine vesile oldu. Normalde 35 milyon Euro kazandıran, milli takımın kalesini koruyan bir kaleci Trabzonspor'un unutulmazları arasına girmeli.

Elbette taraftar psikolojisi farklıdır.

Uğurcan'ın Trabzonspor'dan ayrılışına çok duygusal yaklaşıldığını düşünüyorum.

'YAŞLI' DİYENLERİ YANILTTI

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın ilerlemiş yaşı nedeniyle İngiltere'deki performansının aynısını gösteremeyeceği düşünülüyordu.

Ama Mısırlı yıldız futbolcu, böyle düşünenleri fena halde yanılttı.

Galatasaray karşısında attığı üç golle birlikte Salah, Süper Lig'deki gol sayısını yediye yükselterek gol krallığı yarışında zirveye oturdu.

Ligde 69 dakika başına bir gol müthiş bir oran.

34 yaşındaki futbolcu, sadece atmıyor, attırıyor da. Ligde şu ana kadar iki asiste imza attı.

Salah'ı değerli yapan bir diğer özelliği de büyük bir kontratak tehdidi oluşturması! Bundan sonra rakip takımlar, Trabzonspor'a karşı önde baskı yapmaktan da çekinecekler!

MONTELLA'NIN İNADI

A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

İlhan Fakılı, Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz ve Melih Kabasakal'ın ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmeleri olumlu bir gelişme. Ancak Vincenzo Montella, ligde düzenli süre alıp iyi performans gösteren Anadolu takımı oyuncularını yine görmezden geldi.

İrfan Can ve Samet'in ligdeki performansları çok düşükken milli takıma çağrılmaları düşündürücü!

Montella'nın Dünya Kupası'ndaki hezimetten sonra yeniden yapılanma sürecini başlatması gerekirken, hem milli takım hem de ligde bekleneni veremeyen futbolcularda ısrar etmesini anlamak mümkün değil.

Bu kadro, Fransa, İtalya ve Belçika karşısında hiç umut vaat etmiyor.

Umarım yanılırım.

KOKUSU STRESİ ALIYOR

Japonya'da yapılan bir araştırma, taze kahve kokusunu beş dakika solumanın kaygı ve yorgunluğu azaltabileceğini ortaya koydu.

Bu sonuca varmak için araştırma yapmaya gerek yoktu!

Kahve, kavrulma ve öğütülme işlemi yapılırken, demlenirken, hatta paketi açılırken yaydığı kokuyla bile insanı mest ediyor.

Araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri takip edildi.

Elde edilen veriler, kahve kokusuna maruz kalındığında beyindeki rahatlama göstergelerinin yükseldiğini ortaya koydu.

Yani kahvenin kokusu insanlarda anlık ve yoğun bir mutluluk hissi yaratmaktan ziyade, zaman içinde birikmiş olumsuz ruh halini ve stres seviyesini aşağı çekiyor.

OĞUZHAN'IN HATASI

Oğuzhan Koç, sahne önünden sigarayla geçen seyirciye şöyle tepki göstermiş: "Dibimden sigarayla geçtin ya artist artist, söndür bakayım o sigarayı.

Buranın ağası sen misin lan keko? Kimin torpillisisin sen?"

Elbette kapalı alanda sigara içmek yasak ama Oğuzhan uyarısını 'lanlı lunlu' / 'kekolu' bir tonda yaparak uyardığı kişiyle aynı seviyeye düşmüş oldu.

Bir sanatçıya haklı da olsa bir izleyiciyi sahne üzerinden atarlı bir tonda azarlaması hiç yakışmıyor.

İZ BIRAKAN SÖZLER

"Yalan olduğunu bilsen dahi inanacaksın insanoğluna. Yani dinleyeceksin onu. Niçin yalan söylediğini anlamaya çalışacaksın. Bazen yalan, insanın özünü gerçeklerden daha çok açığa vurur..." (Bozguncu)