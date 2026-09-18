A Para kanalı dün 8'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Kurum içinde düzenlenen törende A Kanallar Genel Müdürü Abdülhalik Çimen'in katılımıyla pasta kesildi.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Program Müdürü Oğuz Bayram ve tüm A Para ekibi, 8 yıllık yayın hayatını kutladı.

Çimen'in, kanal çalışanlarıyla yaptığı sohbette A Para'nın Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olmasını vurgulaması dikkat çekiciydi.

Gerçekten de A Para'dan önce yayın hayatına başlayan ekonomi kanallarının yabancı medya kurumlarıyla bağlantısı vardı.

Elbette medya gibi küresel bir sektörde yabancı yatırımcı ve ortakların olması doğal.

Ancak ekonomi gibi hayati bir alanda medyada yabancı yatırımcı ya da ortaklıkların ön planda bulunması düşündürücü bir durum. Ekonomi politikaları, piyasalardaki anlık gelişmeler sadece şirketleri değil yediden 70'e herkesi ilgilendiren bir alan.

Yerli ve yabancı basında Türkiye'ye yönelik çıkan spekülatif ekonomi haberlerinin sosyal medyada nasıl algı operasyonlarına dönüştürüldüğünü iyi biliyoruz.

İşte bu yüzden Turkuvaz Medya Grubu'nun yurtdışı kaynaklı dezenformasyon ve manipülasyonlara kapalı, algı oyunlarına karşı uyanık bir ekonomi kanalını hayata geçirmesi Türkiye adına önemli bir adım oldu.

Elbette A Para, sadece yerli ekonomi kanalı olmasıyla öne çıkmıyor.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in önderliğinde kanal genç bir kadroyla önemli işlere imza attı.

Daha önce de bahsedildiği gibi A Para'da 'soğuk ekonomi dili'nden farklı olarak daha anlaşılır bir dil tercih ediliyor.

Kanal, canlı, hayatın içinden bir yayın politikasına sahip.

KOBİ'lerin sesi olan, son dakika haberleriyle piyasaların nabzını tutan A Para, uzman konukların analizleriyle piyasaların geleceğine de ışık tutuyor.

Kısa sürede finans dünyasına referans bir kanal olmayı başaran A Para, ekonomi haberciliği sektörüne de birçok yeni yetenek kazandırıyor.

A Para, ekonomi yayıncılığının yanı sıra özellikle hafta içinde prime-time ve hafta sonu ekrana getirdiği kültür-sanat, sinema, teknoloji, sohbet, lifestyle programlarıyla da öne çıkıyor.

'Biz Bize', 'Yıldızlı Sohbetler', 'Yüksek Topuklar', 'Sır Küpü', 'İzlence', 'Evvel Zaman' gibi başarılı programlar ve filmler yoğun gündemden sıkılanlar için birçok farklı alternatif sunuyor.

Nice yıllara A Para Ailesi.

***



FETÖ'NÜN FUTBOL AYAĞIYLA YÜZLEŞİLECEK Mİ?

Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun Ergenekon Davası'nda tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma derinleşiyor.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.

FETÖ'nün dizi senaryolarına bile müdahale etmesi kimseyi şaşırtmadı.

Yüzyılın en büyük ihanet örgütünden bahsediyoruz sonuçta!

Askeriyeden emniyete, yargıdan siyasete, eğitime sızmadığı alan kalmayan FETÖ'nün sadece futbol ayağıyla yüzleşilmemiştir.

Futbolculardan teknik direktörlere, hakemlerden TFF kurullarına kadar çok geniş bir alanda kendini gösteren, 3 Temmuz kumpasını kuran FETÖ'nün futbol yapılanmasına dair ciddi adımların atılmaması garip değil mi?

Futbolculara yönelik FETÖ soruşturmaları kısa sürede kapatılırken, "Futbolda FETÖ" davasında tutuklu tek bir sanık dahi kalmadı.

Oysa 1983-1984 yıllarından itibaren futbol dünyasına sızmaya başlayan örgüt zamanla çok sayıda futbolcuyu kendi saflarına kattı.

FETÖ bir dönem bazı takımların ilk 11'ine, transfer listelerine, kulüp başkanlarının yönetime alacağı işadamlarına, Milli Takım'da dahi yardımcı antrenörün kim olacağına kadar karışıyordu.

Bu etkinin istihbarat raporlarına yansıdığı da konuşuldu.

15 Temmuz'dan sonra yürütülen soruşturmalarda FETÖ'nün TFF, MHK ve kulüplere ne kadar sızdığı, hangi kişilerin FETÖ'ye çalıştığı net bir şekilde ortaya çıkmadı.

TFF o dönemde bazı kişilerle yollarını ayırdığını açıkladı ama ne bu isimler gündeme geldi ne de FETÖ'nün futbol içindeki yapılaşması net bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.

FETÖ ile bağlantılı kaç futbolcu, teknik direktör ve hakem vardı?

FETÖ, kendisine bağlı hakem, futbolcu, teknik direktör ve TFF yetkilileriyle Süper Lig'de hangi sezonlara ve maçlara müdahalede bulundu?

Bir dönem FETÖ'cü olan sonrasında itirafçı olan ya da örgütle bağlarını kopardığını açıklayıp "Af dileyen" kişiler kimlerdi?

Bu kişiler şu anda hangi mevkilerde bulunuyorlar?

FETÖ'cü hakemler kimlerdi?

Kamuoyunun bu soruların yanıtlarını öğrenmeye hakkı var!

Geçmişe baktığımızda Yılmaz Vural'ın "FETÖ yüzünden CV'ler bir işe yaramıyordu", Ümit Karan'ın "BİAT etmediğimden beni bitirmeye çalıştılar" gibi birçok önemli açıklama var.

Aslında çok şey biliniyor! Sadece bir adım atılması gerekiyor.

Askeriyeden emniyete, yargıdan dizilere her alanda FETÖ'cülerle hesaplaşılıyorken ve her şey ortaya çıkarılıyorken FETÖ'nun futbol ayağıyla ilgili geçmişten bugüne uzanacak kapsamlı yeni soruşturmalara ihtiyaç var!

***



ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN ETKİSİ

Zayıflama iğnelerine talep büyük ve bu iğneleri kullananların sayısı dünyada hızla artıyor.

Elbette diyetisyenler bu furyadan kötü etkilendi ama onları yalnız bırakmayan büyük bir sektör var!

Yeni bir rapora göre bar ve restoranlar, zayıflama ilaçlarının kullanımındaki büyük artış nedeniyle müşterilerinin azaldığını düşünüyor.

İskoçya Lisanslı Ticaret Birliği, 300 pub, bar, restoran ve otel üzerinde yaptığı araştırmada, işletmelerin 6'da birinin (yüzde 16) bu ilaçlar yüzünden daha az müşteri ağırladığını düşündüğünü tespit etti.

İşletmelerin yüzde 22'si ise müşterilerinin artık daha "seçici" davrandığını belirtti.

Zayıflama iğnelerini Birleşik Krallık'ta yaklaşık 1,6 milyon yetişkin kullandığı gerçeğini hesaba katarsak zamanla tüm dünyada bu iğneler yüzünden yeme içme sektöründe işlerinin azalacağını söyleyebiliriz.

***



İZ BIRAKAN SÖZLER:

"Çalışmadan nasıl yaşayacaksınız? Çevrenize bir bakın isterseniz. Taş bile bir görevi yerine getirmek için yaratılmıştır kâinatta." (Ölü Canlar)